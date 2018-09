17 września 2018 roku rusza jesienna odsłona programu „Dynamiczni Seniorzy z Energią”. To już druga edycja cieszącego się niezwykłą popularnością programu skierowanego do seniorów mieszkających w 15 gminach Pomorza.

Wspólne ćwiczenia to przede wszystkim okazja do poprawienia swojej sprawności fizycznej i aktywizacja pod okiem specjalistów. Dzięki temu spacer do sklepu czy umycie podłogi przestają być problemem, a stają się przyjemnością. Potwierdzają to najstarsi uczestnicy wiosennej edycji programu: pan Maciej z Nowego Dworu Gdańskiego – lat 83 czy panie Jadzia z Kościerzyny i Janka z Somonina – obie lat 82. Jednak sens treningów jest znacznie głębszy – to aktywizacja społeczna seniorów poprzez możliwość zawarcia nowych przyjaźni, okazja do miłego spędzenia czasu poza domem i wspólnej pracy.

Udział w programie jest całkowicie darmowy. Wystarczy odrobina odwagi i dobre chęci. Nie ma znaczenia, w jakiej kondycji fizycznej aktualnie się znajdujemy. Grupa naukowców pasjonujących się aktywizacją sportową osób starszych opracowała formułę programu w taki sposób, aby uwzględniać ograniczenia pojawiające się z wiekiem i ewentualne zaniedbania w treningu. Program nadzorowany jest przez wybitnych specjalistów z AWFiS w Gdańsku – prof. nadz. dr hab. Katarzynę Prusik i prof. nadz. dr hab. Krzysztofa Prusika. Po zakończeniu wiosennej edycji programu seniorzy z zadowoleniem mówili o poprawie sprawności ułatwiającej im codziennie funkcjonowanie. 66% osób ma mniejsze trudności ze wstawaniem z krzesła, a 75% osób odczuwa poprawę w zginaniu ramion. Wszystko za sprawą specjalnego zestawu ćwiczeń. Obejmuje on testowanie sprawności fizycznej, podczas którego uczestnicy uzyskują informacje o poziomie sprawności fizycznej. Z kolei gimnastyka funkcjonalna, naśladująca codzienne ruchy każdego człowieka, np. ubieranie spodni czy schylanie się do zawiązania butów, zapewnia zachowanie podstawowej sprawności ruchowej. Seniorzy będą mieli okazję wzmocnić także swój układ oddechowy i sercowo-naczyniowy dzięki marszom z kijkami, tzw. nordic walking, a także nabrać umiejętności zapobiegania upadkom dzięki zajęciom o charakterze koordynacyjnym. Przewidziane zostały także, uwielbiane przez wszystkich uczestników, ćwiczenia przy muzyce, poprawiające równowagę ciała, rytmizację ruchów i orientację przestrzenną.

Wrzesień to czas rozpoczynania nowych aktywności – dlatego Grupa Energa serdecznie zachęca do udziału w programie „Dynamiczni Seniorzy z Energią” każdego, kto chce wzmocnić swój organizm i poznać nowych ludzi. Zachęcają także uczestnicy wiosennej edycji: – Do udziału w „Dynamiczni Seniorzy z Energią” zachęcił mnie wnuczek. Sama nigdy bym się pewnie nie odważyła – mówi Halina Preuss, uczestniczka programu. – Na zajęciach spotkałam sąsiadkę, z którą od tego czasu wspólnie uprawiamy nordic walking kilka razy w tygodniu – dodaje. Wspólne ćwiczenia budują więc również przyjaźnie. Dodatkową atrakcją programu „Dynamiczni Seniorzy z Energią” będą mistrzostwa seniorów, które odbędą się 18 października 2018 r. w Gdańsku. Podczas imprezy najbardziej aktywni seniorzy spróbują swoich sił w ogólnopolskiej rywalizacji. Zakończenie jesiennej edycji programu zaplanowano na 23 listopada 2018.

Treningi w ramach programu „Dynamiczni Seniorzy z Energią”, organizowanego przez Grupę Energa w partnerstwie z Grupą LOTOS, to nie jedyna atrakcja, jaką przygotowano dla seniorów tej jesieni. Organizatorzy zaplanowali również kolejne odsłony Gminnych Dni Seniora. Seniorzy będą mogli skosztować wypieków, prezentować rękodzieła oraz bawić się przy muzyce lokalnych artystów. Nie zabraknie również „Mistrzów w pasach” z Grupy LOTOS, którzy przekażą porady na temat bezpiecznej jazdy samochodem oraz przewożenia wnuków. Seniorzy będą mieli okazję skorzystać także ze szkolenia zapewniającego bezpieczeństwo osobiste, podczas którego poznają najlepsze sposoby na zabezpieczenie się przed oszustem pukającym do drzwi. Ponadto uczestnicy festynów będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań EKG, zmierzyć poziom cukru we krwi i sprawdzić wskaźnik masy ciała. W interpretacji wyników pomoże lekarz geriatra oraz dietetyk. Podczas Gminnych Dni Seniora skorzystałam z porady geriatry opowiada pani Henryka z powiatu nowodworskiego, uczestniczka programu. Czułam się dobrze, ale okazało się, że mam ciśnienie 130/260. Gdyby nie konsultacja lekarska, cała historia mogłaby skończyć się tragicznie – kończy.

Więcej informacji na temat II edycji programu „Dynamiczni Seniorzy Energią” na dedykowanej stronie internetowej www.seniorzyenerga.pl, gdzie dostępny jest także harmonogram zajęć i oraz dni seniora w poszczególnych miejscowościach.