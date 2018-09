Mamy zastrzeżenia do unijnego budżetu

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński spotkał się w poniedziałek w cztery oczy z unijnym komisarzem ds. budżetu Guentherem Oettingerem w Budapeszcie. Jak powiedział, przekazał mu zastrzeżenia do propozycji KE ws. nowej perspektywy finansowej UE.

Rozmawialiśmy dzisiaj z panem komisarzem. Wymieniliśmy poglądy na temat tego, jak wygląda postęp w negocjacjach dotyczących przyszłej perspektywy finansowej, a szczególnie w odniesieniu do polityki spójności. Ja przekazałem te zastrzeżenia, o których już od wielu miesięcy mówimy w odniesieniu do propozycji KE - powiedział.

Jak wyjaśnił, chodzi o to, że Polska i szereg innych krajów zostało „dość niekorzystnie, a można nawet powiedzieć niesprawiedliwie potraktowanych” przez proponowaną metodologię ze strony Komisji Europejskiej”, jak również o nowe reguły wprowadzone przez KE przy przygotowywaniu nowej polityki spójności, dotyczące m.in. warunków takich jak np. poziom dofinansowania proponowany przez Komisję Europejską dla wszystkich projektów.

To się przekłada bardzo konkretnie na końcową alokację dla naszego kraju i na sposób, w jaki będziemy korzystali z tych pieniędzy unijnych w nowej perspektywie finansowej - zaznaczył minister.

Dodał, że rozmowa na ten temat w formacie wyszehradzkim jest planowana na drugą połowę października, ale Polska prowadzi też rozmowy bilateralne, np. z Węgrami i Niemcami.

Do rozmowy Kwiecińskiego z Oettingerem doszło na marginesie spotkania przyjaciół polityki spójności, czyli państw UE, które przeciwstawiają się cięciom środków unijnych w tym zakresie.

Według słów polskiego ministra było ono poświęcone przede wszystkim temu, jak finansować innowacje w UE, a w szczególności jak finansować innowacje z wykorzystaniem środków pochodzących z polityki spójności. Ogromne zainteresowanie wzbudziło też - jak zaznaczył - wystąpienie Oettingera.

Pan komisarz Guenter Oettinger wyraźnie podkreślił, że im wcześniej będzie wynegocjowany ten nowy budżet, tym wcześniej będzie można rozpocząć inwestycje w nowej perspektywie finansowej, i podkreślił, że KE chciałaby zakończyć te negocjacje przed wyborami do PE na wiosnę przyszłego roku i że również KE jest otwarta na różnego rodzaju uwagi i na propozycje, a to oznacza, że będziemy mogli szukać pola do kompromisu - powiedział Kwieciński.