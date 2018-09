Rynek mieszkaniowy nie zwalnia

Od stycznia do sierpnia oddano do użytku więcej mieszkań niż przed rokiem, jak podaje GUS, według wstępnych danych, w tym okresie oddano 114.802 mieszkania, tj. o 4,3 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Lepsze wyniki odnotowali inwestorzy z dwóch dominujących na rynku mieszkaniowym form, tj. deweloperzy, którzy oddali do użytkowania 68.495 mieszkań oraz inwestorzy indywidualni z efektem 43.531 mieszkań (odpowiednio o 8,1 proc. i 0,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku). W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97,6 proc. ogółu mieszkań oddanych do użytkowania w okresie ośmiu miesięcy 2018 r. (z tego deweloperzy wybudowali 59,7 proc., a inwestorzy indywidualni 37,9 proc. mieszkań). Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (1.289 wobec 1.357) oraz społecznym czynszowym (651 mieszkań wobec 1.093), natomiast więcej w komunalnym (751 mieszkań wobec 701) i zakładowym (85 mieszkań wobec 62) – czytamy w komunikacie GUS.