W Niemczech Polacy zarobili ponad 32 mld złotych

W 2017 roku Polacy pracujący w krajach Unii Europejskiej zarabiali średnio 7 705 zł – najwięcej od momentu przystąpienia Polski do UE. To kwota o blisko 10 proc. wyższa niż rok wcześniej – wynika z raportu przygotowanego przez Grupę Euro-Tax.pl.

Tymczasem w Polsce średnie wynagrodzenie wzrosło w ubiegłym roku o 5,5% (224 zł) do 4 272 zł. Tylko w sześciu krajach członkowskich (Austria, Belgia, Holandia, Irlandia, Niemcy i Wielka Brytania), Polacy zarobili łącznie 72 mld złotych, podczas gdy w całej Europie ich dochody wyniosły 136,5 mld złotych. To o 14,2% więcej niż w 2016 r., gdy polscy emigranci zarobili łącznie 119,5 mld zł. W ciągu 14 lat w strukturach UE nasi rodacy zarobili łącznie blisko 1 384 mld złotych.

W ubiegłym roku zdecydowanie najwięcej zarobiliśmy w Niemczech - ponad 32,6 mld złotych, czyli o niespełna 1% więcej niż w 2016 r. Co ciekawe, pomimo widma brexitu – łączny dochód Polaków w Wielkiej Brytanii wyniósł w 2017 r. 24,2 mld zł i był aż o 27% wyższy niż rok wcześniej. W Irlandii zarobiliśmy 5,2 mld zł, w Holandii 4,6 mld zł, a w Austrii i Belgii nieco ponad 2 mld zł.

Polacy pozostają cenionymi pracownikami w Europie Zachodniej. Większość ofert pracy nadal skierowana jest do pracowników niższego szczebla, gdzie doświadczenie i kwalifikacje nie są niezbędnym kryterium. Najpopularniejsze branże wśród ofert pracy to opieka i pomoc w domu, praca przy produkcji oraza logistyka i spedycja. Choć w większości badanych krajów zarobki wyrażone w złotych spadły, liczba emigrantów zarobkowych w tych sześciu krajach wzrosła w ubiegłym roku o ponad 100 tys. – komentuje Adam Powiertowski, prezes Euro-Tax.pl.

Z raportu Grupy Euro-Tax.pl wynika, że w zeszłym roku wyrażone w złotych średnie zarobki statystycznego Polaka w czterech na sześć badanych krajów UE były niższe niż w roku poprzednim. Szczególnie spadły dochody pracujących w Belgii – do 5 943 zł miesięcznie (w 2016 r. było to 7 299 zł). Na terenie Holandii obywatel Polski zarabiał średnio 6 479 zł, w Irlandii 8 639 zł, a w Austrii 8 955 zł – najwięcej spośród badanych krajów. We wspomnianych wcześniej Niemczech i Wielkiej Brytanii Polacy zarabiali miesięcznie odpowiednio 7 792 zł i 7 849 zł miesięcznie.

W Niemczech płace w przeliczeniu na polską walutę były niższe w ujęciu rocznym o 0,5%, z kolei w Wielkiej Brytanii rosły o ponad 21,4%. W Polsce w ubiegłym roku średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 4 272 zł brutto.

W ciągu 14 lat naszego członkostwa w UE, polscy emigranci zarabiali na miesiąc średnio 6 103 zł. W roku 2004 statystycznie Polak zarabiał 4 964 zł miesięcznie, podczas gdy w 2017 roku średni jego dochód wynosił ponad 7 705 zł. Do tej pory wystąpiły jedynie trzy lata, w których średnie miesięczne płace Polaków w Europie były niższe niż rok wcześniej. Taka sytuacja miała miejsce w 2009, 2013 i 2016 roku.

W zeszłym roku spośród krajów Unii Europejskiej nadal najwięcej polskich emigrantów zarobkowych przebywało w Wielkiej Brytanii (788 tys.), Niemczech (687 tys.), Holandii (116 tys.) oraz w Irlandii (112 tys.). Wielkość polskiej emigracji w Belgii i Austrii to odpowiednio 54 tys. i 39 tys. We wszystkich badanych krajach były to liczby wyższe niż w 2016 r. – łącznie we wspomnianych sześciu państwach liczba polskich emigrantów wzrosła w 2017 roku o 6,5% do 1 796 tys.