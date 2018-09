Dzięki UKE sprawdzisz swój internet

Urząd Komunikacji Elektronicznej uruchomił do testów darmową aplikację, dzięki której do końca października konsumenci mogą sprawdzić szybkość łącza internetowego dla komputerów stacjonarnych. Docelowo aplikacja ma dawać podstawę do reklamowania jakości usług.

Według UKE zgodnie z unijnym prawem dostawcy internetu w sieciach stacjonarnych są zobowiązani do podawania w umowach minimalnych, zwykle dostępnych i maksymalnych oferowanych prędkości transmisji danych.

Dzięki nowej aplikacji konsument będzie mógł sprawdzić, jakie są rzeczywiste prędkości wysyłania i pobierania danych, opóźnienie oraz zmienność opóźnienia w swojej sieci stacjonarnej. Jak przekonuje UKE, w odróżnieniu od innych dostępnych w sieci narzędzi aplikacja pozwoli na wiarygodny pomiar usługi, gdyż zweryfikuje, w jakich warunkach był realizowany. Aplikacja sprawdza też m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika.

Aby skorzystać z wersji testowej mechanizmu, należy wejść na stronę: https://pro.speedtest.pl i zarejestrować się. Po zalogowaniu się na utworzone konto należy pobrać i zainstalować aplikację dla komputerów osobistych. Po przygotowaniu komputera zgodnie z instrukcją można zmierzyć jakość usługi. Otwarte testy potrwają do 31 października 2018 r.

Wyniki testów mają na razie charakter wyłącznie informacyjny i jeszcze nie mogą służyć w celach reklamacyjnych. Jednak po ich zakończeniu, UKE ma dokonać ostatecznej weryfikacji zgodności mechanizmu z wymogami technicznymi i zadecyduje o jego certyfikacji. Jeśli certyfikat zostanie przyznany, wówczas wyniki będą podstawą do skutecznego dochodzenia roszczeń wobec dostawców. Dlatego zdaniem UKE wdrożenie mechanizmu przyczyni się do zwiększenia ochrony użytkowników i konkurencji między dostawcami w oparciu o jakość świadczonych usług.

Z tego względu UKE zwraca się też do konsumentów, wykonujących testy o zgłaszanie uwag związanych z funkcjonowaniem aplikacji pod adres: beta@pro.speedtest.pl, co ma ułatwić jej ocenę i udoskonalenie.

System pomiarowy przygotowuje wybrana w konkursie firma V-Speed sp. z o.o. System składać się będzie z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne i aplikacji WEB. Dostępna będzie także aplikacja mobilna (działająca na Android oraz iOS), jednak z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne, wyniki mobilnych pomiarów będą miały walor wyłącznie informacyjny.

Na podst. PAP