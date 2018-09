Przedstawiciele Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego (PE), którzy przebywają z wizytą w Polsce, pochwalili rezultaty inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków unijnych. We wtorek członkowie PE spotkali się z dziennikarzami w Krakowie.

W poniedziałek przedstawiciele Parlamentu Europejskiego byli w Rzeszowie, gdzie zwiedzili m.in. lotnisko, odcinek drogi Via Carpatia, fabrykę silników lotniczych. We wtorek przed południem pociągiem przyjechali do Krakowa, tu zwiedzą m.in. dworzec kolejowy i lotnisko w Balicach. W środę delegaci przebywać będą w Warszawie, gdzie spotkają się przedstawicielami środowisk zajmujących się infrastrukturą, w tym z pracownikami resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W podróży unijnym delegatom towarzyszą przedstawiciele polskich kolei.

Dla nas w Parlamencie Europejskim bardzo ważne jest, żeby zobaczyć na własne oczy, jak wydawane są pieniądze europejskie - powiedział na briefingu prasowym przy dawnym dworcu Kraków Główny poseł do Parlamentu Europejskiego Wim van de Camp (Holandia).

Podkreślił też, że Polska staje się jednym z najważniejszych ośrodków Nowego Jedwabnego Szlaku, promowanego przez Chiny i polegającego na budowie sieci połączeń między szybko rozwijającą się zachodnią częścią tego kraju a Europą. Według niego środki unijne w Polsce dobrze są inwestowane.

Inny członek Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego Andor Deli (Węgry) ocenił, że w Polsce na infrastrukturę „każdy eurocent wydany jest dobrze”.

Celem Parlamentu Europejskiego jest utrzymanie poziomu funduszy spójności, a nawet zwiększenie ich. Infrastruktura transportowa jest jak kręgosłup dla gospodarki polskiej i unijnej, więc bardzo ważne jest, aby te środki zostały utrzymane na wysokim poziomie - powiedział.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel wyjaśnił, że oprócz kwestii związanych z bieżącymi sprawami, zwłaszcza dotyczącymi krajowego programu kolejowego, tematem rozmów są oczekiwania i przygotowania do następnej perspektywy finansowej. Wiceminister zaznaczył, że Polsce zależy, aby unijne finansowanie polskiej kolei było „równie dobre”, ponieważ „kolej jest ekologicznym środkiem transportu i musimy jak najbardziej inwestować w nią (), żebyśmy mieli mniej ruchu na drogach, co też powoli nam lepiej żyć, lepiej organizować się”.

