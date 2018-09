Premier: Inicjatywa Trójmorza tworzy historię

Inicjatywa Trójmorza może przynieść „wiele pozytywnego” całej UE; przemodelowujemy mapę Europy, pokazując, że kraje centralnej i wschodniej Europy chcą i mogą przyczynić się do wzmocnienia fundamentów ekonomicznych UE - mówił premier Mateusz Morawiecki w Bukareszcie.

Morawiecki przybył we wtorek rano do Bukaresztu na trzeci szczyt Inicjatywy Trójmorza. Szef rządu wziął udział w sesji plenarnej, która dotyczyła współpracy państw Inicjatywy w sferze energetyki, transportu oraz agendy cyfrowej.

Premier podkreślił, że Inicjatywa Trójmorza tworzy historię. Jak dodał, „celem inicjatywy jest budowa mostów w Europie”; nie tylko - jak zaznaczył - w infrastrukturze, ale też jeśli chodzi o wspólne wyobrażenie Europy.

W tym kontekście nawiązał do słów b. prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego.

Mój przekaz na dziś, to nie powinniśmy pytać, co Europa może zrobić dla nas, ale co my możemy zrobić dla Europy - powiedział szef rządu.