Zakładowa straż pożarna PKN Orlen ma 55 lat

Zakładowa straż pożarna PKN Orlen, największa taka jednostka w Polsce, obchodząca 55. rocznicę powstania, otworzyła we wtorek na terenie zakładu głównego spółki w Płocku nową strażnicę. Zwiększy ona bezpieczeństwo kompleksu rafineryjno-petrochemicznego.

Jestem z was dumny. Jest z was dumny PKN Orlen. Budujecie naszą markę - powiedział prezes spółki Daniel Obajtek, zwracając się do strażaków płockiego koncernu.