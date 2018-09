Ministrowie z PO wiedzieli o wadliwych przepisach

Pisałem listy do ministrów finansów, w których informowałem m. in. J. Rostowskiego i M. Szczurka o wadliwych przepisach ustawy o VAT - zeznał przed komisją ds. VAT prof. Witold Modzelewski. Jak dodał, w tej sprawie pisał również do ówczesnego prezydenta B. Komorowskiego.

Wiceprzewodniczący komisji poseł Kukiz‘15 Marek Jakubiak pytał, czy świadek zna przypadki informowania władz o wadliwych przepisach ustawy o VAT w latach 2007-2015. Modzelewski przyznał, że sam oraz w ramach Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy „takie listy pisałem do kolejnych ministrów finansów”. Wśród adresatów listów Modzelewski wymienił m.in. Jacka Rostowskiego i Mateusza Szczurka. „Te listy były kierowane bezpośrednio” - mówił.

Dopytywany, kto na te listy reagował, odpowiedział, że otrzymywał listy zwrotne od wiceministrów MF.

Modzelewski powiedział, że napisał również list do prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2013 r., „żeby się bardzo poważnie zastanowić, czy rozdawać dalej ten przywilej, jakim jest odwrotne obciążenie”.

Niestety moje prognozy się sprawdziły, bo to właśnie w 2013 r. tąpnęły nam dochody do 113 mld zł ze 120, czyli spadły nam - mówił. Dodał, że w 2014 r. ówczesny wiceminister finansów Janusz Cichoń napisał do niego ws. raportu Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy dot. strat państwa polskiego z tytułu podatków. Jak mówił Modzelewski, MF było tym raportem „niezmiernie zbulwersowane”.

Jakubiak poprosił o dostarczenie odpowiedzi na listy z Ministerstwa Finansów.

Kolejne pytania zadawał poseł PiS Andrzej Matusiewicz, który poruszył temat Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pytał, czy orzeczenia TSUE miały wpływ na nowelizacje ustaw o podatku VAT w Polsce. Modzelewski mówił, że nie był to wpływ zasadniczy, ale w niektórych przypadkach - jak mówił - „wpływ był głęboki i zasadniczy”. Wyroki dotyczyły m.in. akcyzy.

„Trybunał chroni wizji wspólnotowej tego podatku, również tej wizji, którą on ma, bo niekoniecznie ta wizja wynika wprost z przepisów, dyrektyw. On ma też swoją doktrynę. Niestety część tych wyroków podtrzymując tę wizję, podtrzymuje również słabość tego podatku” - mówił Modzelewski.

SzSz(PAP)