OZE zwiększa udział w miksie energetycznym

Grudniowy szczyt klimatyczny będzie potwierdzeniem polityki energetycznej w Polsce; zwiększamy w niej bardzo systematycznie udział energii odnawialnej - mówił we wtorek w Katowicach minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Minister uczestniczył w Katowicach m.in. w spotkaniu z goszczącą tam misją techniczną Sekretariatu ONZ, sprawdzającą stan przygotowań do organizacji szczytu klimatycznego COP24. Podczas późniejszej konferencji prasowej Kowalczyk był pytany m.in. przez zagranicznych dziennikarzy, czy to wydarzenie będzie początkiem nowej polityki energetycznej dla Polski.

Polityka energetyczna w Polsce już trwa - to nie jest tak, że szczyt klimatyczny będzie przełomem. Szczyt będzie potwierdzeniem tej strategii, nowej polityki energetycznej w Polsce – odpowiedział minister. W tej polityce zwiększamy bardzo systematycznie udział energii odnawialnej w całym miksie energetycznym, minister energii zapowiadał również i deklarował rozpoczęcie prac nad elektrownią jądrową. Ale oczywiście nie jest tak, że z dnia na dzień całkowicie zrezygnujemy z energetyki opartej na węglu. Będzie to działo się stopniowo - zastrzegł.

Odnosząc się do pytania, czy odchodzenie od węgla będzie realizowane w najbliższych latach Kowalczyk podkreślił, że zmiana polityki energetycznej i odchodzenie od wykorzystania węgla jest „strategicznym celem Ministerstwa Energii”, które opracowuje ścieżkę dojścia do tych zmian.

Powtórzył, że celem jest stopniowe odchodzenie od energetyki węglowej na rzecz energii odnawialnej i - w dalekiej przyszłości - energetyki jądrowej.

Dopytywany o graniczną datę odejścia od węgla w energetyce, szef Ministerstwa Środowiska zastrzegł, że za tę sprawę odpowiada minister energii.

Nie chciałbym go wyręczać w tych deklaracjach. Natomiast na pewno zgodnie z ustaleniami ministra energii z Komisją Europejską rok 2050. jest rokiem, do którego korzystamy z energii opartej na węglu - powiedział.

Blisko dwutygodniowy szczyt COP24 odbędzie się w Katowicach 3-14 grudnia br. Konferencje Stron (Conferences of the Parties - COP) to najwyższy organ Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) uprawniony do sprawdzania realizacji jej postanowień.

W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację Porozumienia w praktyce. Tym samym wyznaczy światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.

Na podst. PAP