Wyłudzeniom VAT winni naczelnicy skarbówek?

W sprawie zwrotu VAT kluczowe znaczenie mają naczelnicy urzędów skarbowych, odpowiadający za zwrot nawet do stu miliardów złotych, więc ich trzeba szkolić i nadzorować - mówił we wtorek przed komisją ds. VAT prof. Witold Modzelewski

Świadek odpowiadał na pytanie posła Wojciecha Murdzka (PiS) o niedoskonałości w systemie identyfikacji podatników VAT, którym należą się zwroty.

Najważniejszy jest naczelnik urzędu skarbowego, który po pierwsze rejestruje określonego podatnika, po drugie przyjmuje deklaracje, a po trzecie dokonuje zwrotu - powiedział Modzelewski. - Zwłaszcza ten ostatni punkt to jest nieprawdopodobna władza, te sto miliardów zwracane to przecież nie minister finansów, ale naczelnicy. Ciekawe, czy ktoś ich nadzorował, przecież to jest zarządzanie wydaniem stu miliardów złotych - dodał świadek.