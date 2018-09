Niania 2.0 - Małopolska ułatwia aktywizację zawodową

Już 25 września rusza rekrutacja do projektu Niania 2.0. To kontynuacja pilotażowego programu Małopolska Niania, który spotkał się z niebanalnym zainteresowaniem za strony rodziców i opiekunek. Inicjatywa zakłada ułatwienie aktywizacji zawodowej młodych rodziców, poprzez comiesięczne dopłaty do opiekunki dla dziecka. Tegoroczna edycja zapowiada się ze sporym rozmachem

Młodzi rodzice często stoją przed wyzwaniem, jakim jest aktywizacja zawodowa oraz możliwość zapewnienia pociechom odpowiedniej opieki. W Małopolsce, po sukcesie pilotażowego programu Małopolska Niania, który zakończył się we wrześniu, przedsiębiorczy rodzice będą mogli liczyć na spore ułatwienia!

Tym razem projekt prowadzony jest z imponującym rozmachem. Ma objąć bowiem aż 650 rodzin, czyli 7 razy więcej niż w programie pilotażowym, a łączna pula dofinansowania wynosi 19 mln złotych.

Nasz projekt jest skierowany do tych młodych rodziców, którzy chcą wrócić do pracy lub mają już posadę, ale ich zatrudnienie jest w jakiś sposób zagrożone. Chcemy pomóc zapewnić im najlepszą możliwą opiekę dla ich dziecka, dzięki czemu będą mogli ze spokojną głową zająć się swoimi zawodowymi wyzwaniami – mówił podczas zapowiedzi programu Niania 2.0 marszałek Jacek Krupa

Dla młodych rodziców przewidziane są dwie formy wsparcia. Podstawowa zakłada, podobnie jak w programie pilotażowym, comiesięczne dopłaty do opiekunki w wysokości 1500 złotych. Dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej przewidziano większe dopłaty, bo aż 2100 złotych miesięcznie. Tego typu refundacja może trwać maksymalnie 12 miesięcy, na podstawie dokumentów potwierdzających faktycznie poniesienie kosztów.

Z programu mogą skorzystać rodzice posiadający dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3 lat, którzy sami nie mają zatrudnienia i chcą je podjąć, albo wkrótce kończą urlop macierzyński, wychowawczy czy rodzicielski.

Jak informuje Małopolski Urząd Wojewódzki, łączna wartość projektu to ponad 22 mln zł, z czego ponad 76 proc. to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Porównując do pierwszej edycji programu, to kwota aż 14 razy większa!

Nie tylko rodzice mają okazję do aktywizacji?

Chociaż projekt Niania 2.0 w dużej mierze ułatwia aktywizację zawodową rodziców, przynosi także inne, równie pozytywne skutki na tej płaszczyźnie. Pilotażowa wersja programu pokazała, że udało się także zaktywizować nianie. Większość z nich była bowiem wcześniej bezrobotna. Program zakłada obowiązek zatrudnienia niani na podstawie umowy, co również pomaga polepszyć sytuację zawodową opiekunek dla dzieci w regionie. Co więcej, dzięki pilotażowej wersji udało się zaktywizować zawodowo głównie osoby dojrzałe, ponieważ wśród zatrudnionych opiekunek co druga miała skończone 50 lat.

Ewa Czech