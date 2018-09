Ponad 35 miliardów na drogi samorządowe

Fundusz Dróg Samorządowych ma wydać do 2028 r. kwotę 35 mld 745 mln zł - wynika z prezentacji opublikowanej we wtorek przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Projekt ustawy o funduszu przyjął we wtorek rząd

Jak podano w prezentacji „Fundusz Dróg Samorządowych”, w 2019 r. Fundusz ma wydać 6 mld 85 mld zł, w 2020 - 3,5 mld zł, a w latach 2021-2028 - po 3 mld 270 mln zł.

Według danych w prezentacji, suma kwot za okres 2009-2015 to 5,4 mld zł, a planowana za okres 2016-2019 - 8 mld 985 mln zł. Średnia roczna za lata 2009-2015 to 0,77 mld zł, a za lata 2016-2019 - 2,25 mld zł - podano w prezentacji.

Na drogi w 2018 r. wydaliśmy rekordowe 1,3 mld zł. Na drogi w 2019 r. wydamy rekordowe 6 mld 85 mln zł - napisano.

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem, pieniądze gromadzone w FDS będą pochodziły głównie z: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; z części budżetu państwa, za którą odpowiada minister obrony narodowej; z części budżetowej, za którą odpowiada minister od spraw transportu; Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w wysokości stanowiącej równowartość 2 proc. przychodów uzyskanych przez Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna; wpłat spółek w wysokości 7,5 proc. zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym (chodzi o jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz spółki, w których wszystkie akcje i udziały są własnością SP); środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi; wpływów ze skarbowych papierów wartościowych oraz innych środków publicznych.

Zadaniem FDS będzie dofinansowanie budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych. Dofinansowanie obejmie także budowę, przebudowę i remonty dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym. Wsparcie ma także dotyczyć budowy nowych mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

W planie finansowym FDS wyodrębniona będzie rezerwa w kwocie stanowiącej równowartość 5 proc. planowanych wydatków Funduszu w danym roku, którą dysponował będzie szef rządu.

Wysokość dofinansowania jednego zadania powiatowego lub gminnego nie będzie mogła przekroczyć 30 mln zł. Z Funduszu będzie można dofinansować także zadania wieloletnie.

PAP, mw