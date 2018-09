Unia wytyka Słowacji korupcję

Delegacja czterech najważniejszych frakcji Parlamentu Europejskiego zakończyła we wtorek misję na Słowacji. Po spotkaniach z politykami, dziennikarzami, policjantami i prokuratorami parlamentarzyści stwierdzili, że na Słowacji problemem wciąż jest korupcja.

Podczas konferencji prasowej podsumowującą drugą już misję europejskich parlamentarzystów, holenderska eurodeputowana Sophie In’t Veld powiedziała, że wymiana rządu niewiele zmieniła na Słowacji. „Problemem wciąż jest korupcja, która podkopuje zasady państwa prawa” - stwierdziła.

Pierwsza misja deputowanych PE miała miejsce w marcu, po zamordowaniu pod koniec lutego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka, z którym zginęła również jego narzeczona Martina Kusznirova. Śmierć młodych ludzi doprowadziła do kryzysu politycznego w kraju i rekonstrukcji rządu. Pod wpływem masowych protestów z funkcji zrezygnował premier Robert Fico, a jego miejsce zajął reprezentujący tę samą partię Kierunek-Socjaldemokracja (Smer-SD) Peter Pellegrini. Słowacja ma także nowego szefa policji, ministrów sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych.

Stwierdziliśmy pewne niepokojące problemy, które nas niepokoją. Są oznaki korupcji, które podważają atrybuty państwa prawa. Można zaobserwować brak aktywnego podejścia przy ujawnianiu korupcji - powiedziała In’t Veld.

Zwróciła też uwagę, że chociaż na Słowacji jest chęć rozwiązania powstałej sytuacji, którą uosabia premier Peter Pellegrini, to jednak nie ma jednoznaczniej chęci do zdystansowania się od tego, co wydarzyło się w przeszłości.

Związki ze zorganizowana przestępczością trzeba ukarać - powiedziała In’t Veld.

Skrytykowała także fakt, że urzędnicy i politycy zmuszeni do zrezygnowania z funkcji przechodzą na inne stanowiska.

Na scenie wciąż pojawiają się ci sami ludzie. Potrzebna jest gruba kreska, aby odciąć przeszłość - stwierdziła na konferencji prasowej.

Media wskazały przykład byłego szefa policji Tibora Gaszpara, którego rezygnacji domagano się w masowych protestach po zamordowaniu Kuciaka. Po złożeniu dymisji jest doradcą w słowackim, a także czeskim MSW. Holenderska szefowa misji PE wyraziła także zaniepokojenie faktem, że Bratysława mogła uczestniczyć w uprowadzeniu wietnamskiego biznesmana Trinh Xuan Thana z Niemiec do Wietnamu. Słowackie władze udostępniły Wietnamczykom rządowy samolot, którym być może podróżował uprowadzony.

Po zakończeniu misji na Słowacji eurodeputowani będą na Malcie, gdzie będą rozmawiać o morderstwie reporterki śledczej Daphne Caruana Galizii, która została zamordowana w ubiegłym roku na wyspie.

(PAP)