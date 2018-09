Włochy "oszczędziły" na imigrantach

W ciągu ostatniego roku do Włoch przybyło o 140 tysięcy migrantów mniej niż prognozowano na podstawie danych z poprzednich lat, co oznacza oszczędność dla państwa w wysokości około 1 miliarda euro - podkreślono w przedstawionym we wtorek raporcie.

W zaprezentowanym w Mediolanie dokumencie Instytutu Studiów ds. Polityki Międzynarodowej i włoskiej organizacji pozarządowej Cesvi zaznaczono, że w następnych latach - przy założeniu, że dzienny koszt utrzymania jednego migranta w ośrodku pobytu wynosi prawie 36 euro, a fala migracyjna będzie stale spadać - średnia kwota oszczędności wzrośnie do 1,9 miliarda euro rocznie.

Istnieje potrzeba, by zainwestować te oszczędności w integrację - powiedział jeden z autorów badań Matteo Villa.

W analizie „Migranci: wyzwanie integracji” zawarte zostały dane wskazujące, że 54 procent obywateli krajów spoza UE, mieszkających we Włoszech, zagrożonych jest ubóstwem.

Wystarczy, jak zauważono, że tylko jeden członek rodziny nie jest Włochem i już wtedy średni jej dochód roczny spada z prawie 31 tysięcy do 21 tysięcy euro.

(PAP)