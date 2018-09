Nie będzie Brexitu, jeśli Unia pójdzie na ustępstwa

Wielka Brytania i Unia Europejska są bliskie osiągnięcia porozumienia ws. Brexitu, ale Unia musi pójść na ustępstwa - napisała brytyjska premier Theresa May w artykule opublikowanym w środę na łamach niemieckiego dziennika „Die Welt”.

Aby dojść do pomyślnego zakończenia, tak jak wcześniej Wielka Brytania zmieniła swoje stanowisko, tak również Unia będzie musiała zrobić to samo” - stwierdziła May.

Obie strony muszą wykazać dobrą wolę, aby uniknąć nieuporządkowanego wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty, co może spowodować poważne perturbacje gospodarcze - podkreśliła szefowa brytyjskiego rządu.