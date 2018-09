Papierosy zamiast jajek

Próbę przemytu w ciężarówce 200 tys. paczek papierosów udaremnili w Budzisku (Podlaskie) funkcjonariusze KAS. Szacują, że gdyby nielegalny towar trafił na polski rynek, Skarb Państwa straciłby na podatkach ponad 4,5 mln zł.

Jak poinformował PAP w środę asp. Maciej Czarnecki z zespołu prasowego Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, ciężarówką na polskich numerach rejestracyjnych kierował 42-letni obywatel Litwy.

Według przedstawionych w czasie kontroli dokumentów z Litwy do Niemiec miał przewozić ładunek kurzych jaj. Po prześwietleniu ładunku urządzeniem rtg funkcjonariusze KAS nabrali podejrzeń, że jest to jednak próba przemytu papierosów. Potwierdziła to szczegółowa kontrola. W sumie mundurowi znaleźli w ciężarówce 200 tys. paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

„Gdyby zatrzymane wyroby tytoniowe zostały wprowadzone do sprzedaży w Polsce, straty Skarbu Państwa z tytułu utraconych podatków wyniosłyby ponad 4,5 mln zł” - dodał Czarnecki. Przeciwko kierowcy wszczęta została sprawa karna skarbowa. Sad wydał decyzje o aresztowaniu kierowcy na trzy miesiące. Kontrabanda i ciężarówka, którą była przewożona, zostały zabezpieczone.

Za tak duży przemyt Litwinowi grozi nawet 10 lat więzienia.

Przed miesiącem, również podczas podobnej kontroli na drodze krajowej nr 8 niedaleko granicy z Litwą funkcjonariusze KAS znaleźli 140 tys. paczek papierosów ukrytych w ciężarówce, w której miał być ładunek przypraw do mięsa. Tu ewentualne straty Skarbu Państwa na podatkach, które nie wpłynęłyby do budżetu gdyby towar trafił na rynek, oszacowano na 3 mln zł.

Na początku lipca podlaska KAS udaremniła - rekordowy w tym roku - przemyt ponad 450 tys. paczek papierosów o szacunkowej wartości 6 mln zł. W litewskim tirze skontrolowanym na tej samej drodze miał być transport węgla drzewnego. Okazało się jednak, że za dwiema paletami z deklarowanym towarem znajdują się kartony wypełnione białoruskimi papierosami. W tym wypadku straty Skarbu Państwa, z tytułu utraconych podatków, wyniosłyby 10 mln zł.

