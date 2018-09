Produkcja przemysłowa niższa, ale nie zaskoczyła

Produkcja przemysłowa w sierpniu była wyższa o 5,0 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca rok wcześniej, a budowlano-montażowa o 20,0 proc. - poinformował GUS. Jednak wynik ten nie był zaskoczeniem dla rynku.

GUS podał, że w przetwórstwie przemysłowym tempo spadło do 5,4 proc. w ujęciu rocznym, za co - jak ocenia Rafał Benecki, główny ekonomista ING BSK – odpowiada „w większości wpływ efektów kalendarzowych (różnica dniach roboczych odjęła około 2 pkt. proc.) oraz wysokiej bazy z ub. roku (wówczas tempo produkcji r/r skoczyło o 3 pkt. proc.). Łącznie te dwa efekty odjęły z produkcji około 4 pkt. proc”.

Benecki zwraca także uwagę, że wpływ na wzrost produkcji (0,8 proc.) w ujęciu miesięcznym miała sierpniowa temperatura.

Dodatkowym elementem, który odjął około 1 pkt. proc. z dynamiki łącznej produkcji było także znacznie niższe tempo produkcji energii, w ub. miesiącu ten sektor dodał 1 pkt. proc. do łącznej produkcji bo lipiec tego roku była aż 3 stopnie C cieplejszy niż lipiec 2017 r., ale ta różnica zmalała do 1 st. C w sierpniu 2018 r. - ocenia Benecki.