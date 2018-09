UOKiK chce większej kontroli rynku finansowego

Większy nadzór nad sprzedawcami produktów finansowych, kary dla menedżerów, wcześniejsze ostrzeganie konsumentów - to propozycje UOKiK, które zdaniem urzędu umożliwiłyby wcześniejsze wykrywanie zagrożeń na rynku i ułatwiły zapobieganie aferom finansowym.

O propozycjach tych UOKiK informuje w środowym komunikacie. Zwraca m.in. uwagę, że obecnie istnieje potrzeba zwiększenia nadzoru nad sprzedażą produktów finansowych, np. obligacji korporacyjnych.

Przypomina, że rząd pracuje obecnie nad zmianą przepisów w tej sprawie, a „prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał Ministerstwu Finansów swoje propozycje i uwagi”.

Problemy, które obserwujemy na rynku produktów inwestycyjnych, pokazują, że winę za naruszanie interesów konsumentów ponoszą m.in. nierzetelni sprzedawcy. Dlatego zmiany w prawie powinny nie tylko sprawić, że proces emisji obligacji korporacyjnych będzie transparentny, ale także zwiększyć nadzór nad tymi, którzy je oferują. Umożliwi to walkę ze zjawiskiem missellingu, czyli proponowania konsumentom nabywania produktów finansowych niedopasowanych do ich potrzeb - mówi cytowany w komunikacie prezes UOKiK Marek Niechciał.

Postuluje też, by Ministerstwo Sprawiedliwości uznało tworzenie piramid finansowych za działanie podlegające odpowiedzialności karnej - informuje komunikat.

Ponadto, zdaniem prezesa Urzędu, „organy nadzoru powinny dostać narzędzia, które umożliwią im szybkie wykrycie zagrożeń na rynku produktów finansowych i ułatwią walkę z nimi”.

W komunikacie UOKiK przedstawia swoje szczegółowe postulaty, dotyczące nadzoru nad oferowaniem produktów finansowych. Wśród nich jest „stworzenie rejestru osób sprzedających produkty finansowe”.

Znalazłyby się w nim informacje o tym, ile i jakich produktów sprzedali oraz jakie uzyskali za to wynagrodzenia. Na tej podstawie raz na kwartał miałby powstawać zbiorczy raport. Informacje te pozwoliłyby na bieżąco analizować trendy sprzedażowe i nowe zjawiska na rynku produktów i usług finansowych, a także lepiej typować sprzedawców do kontroli. Takie działanie mogłyby doprowadzić do eliminowania z rynku tych jego uczestników, którzy są nieuczciwi - zaznacza UOKiK.