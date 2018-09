Orlen zacznie inspekcję bloku we Włocławku

PKN Orlen w tym tygodniu rozpocznie inspekcje wyłączonej awaryjnie Elektrociepłowni Włocławek. Dopiero wyniki tych prac pozwolą na podanie kolejnych informacji w tej sprawie, poinformował dyrektor wykonawczy ds. energetyki Jarosław Dybowski.

Turbina musi ostygnąć, żeby można było zobaczyć, co w niej jest. W tym tygodniu zaczniemy inspekcję. Następne kroki zależą od tego, co tam zobaczymy - powiedział Dybowski dziennikarzom w kuluarach IV Kongresu Energetycznego we Wrocławiu.