Nowa usługa ING BSK

Płatności internetowe imoje oraz Twisto, wprowadzone przez ING BSK dla sklepów internetowych, oferujące opcję „kup teraz, zapłać za 21 dni” mogą zmienić zwyczaje zakupowe Polaków – twierdzi bank.

imoje to pierwsze płatności dla sklepów internetowych dostarczane przez bank. W imoje klient znajdzie wszystkie najpopularniejsze metody płatności za zakupy online: BLIK, natychmiastowe przelewy bankowe, karty płatnicze oraz nowość na polskim rynku - opcję Twisto – płatność opóźnioną o 21 dni. To zupełnie nowe podejście do zakupów internetowych - powiedział, cytowany w komunikacie, Michał Bolesławski, wiceprezes ING Banku Śląskiego.