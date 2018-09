Podwyżki cen prądu coraz bardziej realne

Urząd Regulacji Energetyki może „przechylić szale” na rzecz przedsiębiorstw energetycznych przy rozpatrywaniu wniosków taryfowych w związku z wysokimi cenami uprawnień do emisji CO2, wynika z wypowiedzi prezesa Macieja Bando. URE zakłada też urealnienie zasad ustalania cen ciepła.

Trzeba dbać nie tylko o grupę taryfową G. Trzeba też dbać o przedsiębiorstwa, które mogą być zmuszone, żeby nie przynosić wniosków o podwyżkę taryfy - powiedział Bando dziennikarzom w kuluarach IV Kongresu Energetycznego we Wrocławiu.

Potwierdził, że „są sygnały” o takiej możliwości.

Potwierdził też, że w planach jest urealnienie zasad ustalania taryf dla ciepłownictwa.

Dotychczas braliśmy dane z ostatnich 120 notowań uprawnień do emisji CO2. Zaproponowałem, żeby to skrócić do 60 dni. Izba prowadzi w tej sprawie konsultacje, ale myślę, że skrócimy ten czas, urealniając taryfy - powiedział.