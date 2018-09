Europosłowie pod wrażeniem polskich inwestycji

W środę swoją delegację w Polsce zakończyła grupa europosłów z komisji transportu PE. „Jesteśmy pod wrażeniem inwestycji w infrastrukturę w Polsce” - powiedział szef tej delegacji, holenderski europoseł Wim Van De Camp.

W delegacji wzięli udział posłowie: Wim van de Camp, Węgier Andor Deli i Kosma Złotowski (PiS). Została ona zorganizowana z inicjatywy europosła Tomasza Poręby (PiS). W ciągu trzech dni europosłowie odwiedzili Podkarpacie, Małopolskę i Mazowsze. Podczas wizyty zobaczyli m.in. lotniska w Jasionce i Balicach, zapoznali się z inwestycjami kolejowymi i drogowymi. W środę odbyli cykl spotkań dot. rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce. To właśnie ta kwestia - jak mówi van De Camp - zrobiła na nim największe wrażenie.

Program wizyty był bardzo dobry, bardzo napięty. Zaczęliśmy w poniedziałek od infrastruktury lotniczej, omawialiśmy szlak Via Carpatia, następnie transport kolejowy, by zakończyć na spotkaniach w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. To właśnie plan rozwoju tej żeglugi w Polsce bardzo pozytywnie mnie zaskoczył - powiedział Holender.