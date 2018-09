Relacja z urodziny portalu wPolityce.pl

Portal wPolityce.pl świętował swoje 8. urodziny! W czasie jubileuszowej uroczystości wręczona została wyjątkowa nagroda - statuetka Biało-Czerwonych Róż wPolityce.pl. Tegorocznym laureatem został prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

To był wyjątkowo wieczór, w trakcie którego nasi koleżanki i koledzy z portalu wPolityce.pl święcili swoje 8 urodziny. Poniżej przedstawiamy relację z tego wyjątkowego wieczoru godzina po godzinie.

19:56 Na koniec uroczystości dobył się koncert zespołu „Lombard”. Przedtem jednak zaprezentowano materiał przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej, przypominający najnowszą historię Polski - przede wszystkim wielki zryw „Solidarności”.

19:48 Gala jest okazją do zaprezentowania nowej inicjatywy „Facts from Poland” - anglojęzycznej wersji portalu wPolityce.pl.

19:42 Redaktor naczelna portalu wPolityce.pl Marzena Nykiel i Romuald Orzeł, prezes Grupy Medialnej Fratria, wręczyli nagrodę laureatowi.

Nie byłem demiurgiem wszystkiego, co się w Polsce działo. Po tragedii smoleńskiej doszło do aktywizacji wielu grup społecznych, wielu ludzi przedtem biernych, podjęło aktywność. Wielu ludzi zaczęło być bardziej aktywnych. Były wspaniałe pomysły, jak ten pomysł z portalem. Tylko dzięki temu można było zmienić bieg historii w Polsce, który rzeczywiście wydawał się zdeterminowany przez ogromną przewagę zasobów naszych przeciwników. Ale udało się, a ja byłem tylko skromnym pracownikiem winnicy pańskiej

— mówił Jarosław Kaczyński po odebraniu nagrody.

19:28 Laudację na cześć laureata nagrody w 2018 r. - prezesa PiS - wygłosił Michał Karnowski.

6 kwietnia 2010 r. wyszedłem z gabinetu prezesa Kurtyki. Wspomniałem mu, że po głowie chodzi nam pomysł stworzenia portalu. Z entuzjazmem zachęcił mnie do działania i umówiliśmy się na spotkanie. (…) Czarna smoleńska chmura zasnuła nasze niebo

— opowiadał o początkach portalu wPolityce.pl.

— wygłaszał Michał Karnowski.

Obóz prawicy (…) miał to szczęście - przywództwo pozwoliło przejść ten trudny czas i przejść do ofensywy. Wysiłek nie został zmarnowany, a wręcz pomnożony

— dodał.

— to zdaniem Michała Karnowskiego klucz do wygranej obozu Jarosława Kaczyńskiego.

— zaznaczył.

19:25 Laureatem Biało-Czerwonych Róż wPolityce.pl został prezes PiS Jarosław Kaczyński!

19:23 Głos zabrała redaktor naczelna portalu wPolityce.pl Marzena Nykiel.

— podkreśliła redaktor naczelna.

19:19 List Prezesa Rady Ministrów:

— zaznaczył premier Mateusz Morawiecki w liście.

19:17 List od marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

Polskie media przeszły drogę od pism zdominowanych przez komunistyczny reżim do pism w wolnej Polsce. Stało się to dopiero wtedy, gdy w przestrzeni pojawił się silne media prawicowe, do których niewątpliwie zalicza się portal wPolityce.pl. Portal wPolityce.pl jest dla mnie wiodącym źródłem wiarygodnych informacji