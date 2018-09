Wzrost cen uprawnień do emisji CO2 do kontroli

Minister energii Krzysztof Tchórzewski zwrócił się na piśmie do Komisji Europejskiej w prośbą o przyjrzenie się sytuacji na rynku uprawnień do emisji CO2 w kontekście znacznego wzrostu cen, poinformował wiceminister Tomasz Dąbrowski.

Wczoraj minister Tchórzewski spotykał się z komisarzem Canete i z komisarz Vestager i m.in. zwracał uwagę na to zjawisko, prosząc jednocześnie pisemnie, by po pierwsze przyjrzeli się temu zjawisku ze strony ewentualnego uruchamiania mechanizmów przewidzianych w momencie, gdy w ciągu określonego czasu następuje znaczny wzrost cen, jak również w przypadku komisarz Vestager, aby Komisja przyjrzała się temu, czy na rynku nie dochodziło do jakichś uzgodnionych praktyk mających na celu podwyższenie ceny bardziej, niż mogłoby to wynikać z fundamentalnych przesłanek - powiedział Dąbrowski podczas wystąpienia na IV Kongresie Energetycznym we Wrocławiu