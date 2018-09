PKN Orlen wesprze szkolnictwo zawodowe

PKN Orlen przekazał Mazowieckiemu Kuratorium Oświaty deklarację współpracy w ramach rozwoju edukacji zawodowej młodzieży. W Płocku odbyła się w czwartek konferencja „Współpraca z pracodawcami przyszłością szkolnictwa branżowego”.

Jak oceniła dyrektor wykonawczy ds. kadr PKN Orlen Wioletta Kandziak, deklaracja współpracy w zakresie rozwoju edukacji zawodowej ma szczególne znaczenie - „symboliczne i przełomowe”. Spółki Grupy Orlen mogą obejmować patronatem klasy o profilu zgodnym z charakterem ich działalności.

Od wielu lat mądrzy pracodawcy, w tym spółki Grupy Orlen, dostrzegają konieczność synergii biznesu ze środowiskiem akademickim jak również ze szkołami branżowymi - powiedziała Kandziak.

Poinformowała, że polityka kadrowa PKN Orlen kładzie duży nacisk na współpracę ze szkołami zawodowymi, czego efektem są m.in. tzw. klasy patronackie, objęte opieką przez płocki koncern.

To jest element właśnie tej polityki, która będzie przez nas kontynuowana, myślę, że w sposób jeszcze bardziej intensywny po podpisaniu deklaracji o współpracy - dodała.

Kandziak przyznała, że „klasy patronackie”, które umożliwiają młodzieży praktyczną naukę zawodu, dają PKN Orlen możliwość pozyskania specjalistycznej kadry w stosunkowo krótkim czasie.

Trafiają do nas młodzi ludzie już przygotowani do wykonywania pracy - stwierdziła.

W liście do uczestników debaty prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślił m.in., że koncern w ramach przyjętego niedawno programu rozwoju petrochemii do 2023 r. zrealizuje kolejne inwestycje w Płocku i we Włocławku, które będą się wiązały z zatrudnieniem nowych pracowników.

Chciałbym, żeby w Orlenie pracowali najlepsi specjaliści. Chciałbym, żebyśmy nie mieli problemu z ich pozyskiwaniem - napisał prezes płockiego koncernu, zwracając uwagę, że dlatego tak ważna jest deklaracja o współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty.

W czerwcu PKN Orlen zapowiedział inwestycje w ciągu pięciu lat w rozwój segmentu petrochemicznego, na które wyda 8,3 mld zł - program ma wzmocnić zarówno spółkę, jak i krajową gospodarkę. W planach koncernu jest rozbudowa kompleksu olefin, budowa instalacji fenolu i Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku, a we włocławskim Anwilu z grupy Orlen kompleksu pochodnych aromatów.

Dyrektor wydziału kształcenia ponadpodstawowego i zawodowego w Mazowieckim Kuratorium Oświaty Magdalena Cichostępska zaznaczyła, że szkolnictwo zawodowe, aby mogło się rozwijać, musi być oparte na bezpośredniej współpracy z pracodawcą, który wskaże, w jakim kierunku uczeń powinien być kształcony.

Chodzi o to, żeby wszystkie kwalifikacje, kompetencje, wiadomości i umiejętności były adekwatne do aktualnych potrzeb rynku pracy i konkretnego pracodawcy. Szkoła zawodowa bez pracodawcy w tej chwili nie może funkcjonować - podkreśliła Cichostępska.

Dodała, że współpraca między szkołą a pracodawcą „będzie kształtowała się zawsze w zależności od partnerów - jaki mają potencjał, pomysły na współpracę, w jakim obszarze mogą realizować swoje zadania i wspierać się”.

Jeżeli chodzi o tę współpracę, kuratorium chciałoby pokazywać dobre praktyki, inspirować do różnych form oraz wskazywać najlepsze przykłady, w tym rozwiązania międzynarodowe. Chcemy także pokazywać, jakie możliwości daje nowy model kształcenia zawodowego - jesteśmy tuż przed wejściem w życie zmian do ustawy Prawo oświatowe. Celem jest, aby jakość kształcenia była coraz lepsza, a młody człowiek, wychodząc ze szkoły, dostawał wspaniałą pracę, która zapewni mu wszystkie potrzeby, jakie niesie życie - zaznaczyła Cichostępska.

Na początku września spółka Orlen Laboratorium z grupy płockiego koncernu poinformowała o objęciu patronatem klas o profilu analitycznym w Zespole Szkół Centrum Edukacji w Płocku i w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku. Patronat zakłada m.in. wsparcie merytoryczne uczniów podczas zajęć praktycznych. Umożliwi też uczniom wizyty studyjne i praktyki zawodowe w pracowniach spółki w głównym zakładzie produkcyjnym PKN Orlen w Płocku i w zakładzie jego spółki zależnej Anwil we Włocławku.

Deklaracja, którą dzisiaj złożyliśmy mazowieckiemu kuratorium, obejmuje całą grupę kapitałową Orlen, czyli zdecydowanie poszerzamy ofertę zawodów, w których można odbywać praktyki. Generalnie chodzi nam o otwarcie się na młodzież uczącą się szkołach zawodowych, ponieważ to szkolnictwo powinno nabrać wyższej rangi. Powinno cenić się osoby, które chcą się kształcić, zdobyć konkretny zawód i chcą być specjalistami na rynku pracy. PKN Orlen zapewnia, że będziemy widzieli w swoich szeregach takie właśnie osoby - powiedziała Wioletta Kulpa, kierownik działu sponsoringu społecznego płockiego koncernu.

Dodała, że w Płocku wsparcie PKN Orlen dla uczniów szkół zawodowych w kształceniu, a później zatrudnieniu ma się także przyczynić do powstrzymania odpływu młodych ludzi z miasta.

PKN Orlen z siedzibą w Płocku to największych podmiot branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jeden z największych w Europie. Jedną ze spółek z grupy płockiego koncernu jest włocławski Anwil, jedyny w kraju producent suspensyjnego polichlorku winylu i ósmy w Europie, wytwarzający także nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak.

