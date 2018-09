UE zajęła się pożarami: Jest problem

UE ma coraz większy problem z pożarami; powodem są m.in długotrwałe susze i fale upałów - informuje KE w najnowszym raporcie. W ubiegłym roku pożary zniszczyły ponad 1,2 mln ha lasów i innych obszarów w Europie. To więcej niż całkowita powierzchnia Cypru.

Komisja Europejska opublikowała w czwartek swoje roczne sprawozdanie dotyczące pożarów lasów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej w 2017 r.

W Europie pożary spowodowały śmierć 127 osób - cywilnych i strażaków - oraz straty gospodarcze w wysokości niemal 10 mld euro.

Ekstremalne warunki pogodowe - długotrwałe susze i fale upałów - wzmagają pożary i utrudniają ich gaszenie. Ponad 90 proc. pożarów jest wywoływanych przez działania człowieka, dlatego UE ściśle współpracuje z państwami członkowskimi w zakresie ich zapobiegania, dbając o to, by obywatele i decydenci posiadali większą wiedzę na temat przyczyn i zagrożeń z nimi związanych. Wydarzenia z lata 2018 r. po raz kolejny pokazały nam, że wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii zapobiegania pożarom, a Europa musi utrzymać czołową pozycję w walce ze zmianami klimatu - powiedział komisarz ds. środowiska Karmenu Vella.