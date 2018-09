37 polskich spółek wejdzie do rynków rozwiniętych

Giełda Papierów w Warszawie (GPW) liczy, że po awansie do grona 25 dojrzałych rynków indeksów FTSE Russell, Polska będzie zmierzała do pozycji 21. w tym koszyku z 23. pozycji, z której startuje, poinformował prezes Marek Dietl.

W poniedziałek obudzimy się w świecie 25 rozwiniętych rynków kapitałowych, w klubie, w którym nigdy nie byliśmy, więc nie wiemy, co to tak naprawdę oznacza dla rynku. Zaczynamy z pozycji 23. i jest to dobra pozycja do atakowania dalej. Jest potencjał polskiej gospodarki, aby wzrosnąć do pozycji 21., ale to będzie dłuższy proces - powiedział Dietl na spotkaniu z dziennikarzami.