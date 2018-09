GPW wprowadzi zmiany zasad obliczania 4 indeksów

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wprowadzi w poniedziałek ,24 września br., zmiany dotyczące zasad obliczania i publikacji indeksów: mWIG40, WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR. Dla mWIG40 publikacja po zmianie będzie odbywała się co 15 sekund wobec co 60 sekund dotychczas, zaś dla WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR będzie następowała co 5 minut (dotychczas 11:15 otwarcie, 15:15 po drugim fixingu).

Zwiększenie częstotliwości publikacji wartości indeksu mWIG40 umożliwi podejmowanie bardziej efektywnych decyzji inwestycyjnych przez inwestorów indywidualnych otwierających pozycje na kontrakcie terminowym na indeks mWIG40. Inwestorzy dostaną szansę szybszej reakcji na rynku derywatów w związku ze zmianami cen akcji wchodzących w skład portfela indeksu mWIG40 - powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie.

GPW podała, że dzięki zmianie częstotliwości publikacji indeksów WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR z trybu jednolitego na ciągły GPW chce zwiększyć atrakcyjność poszczególnych segmentów spółek wśród potencjalnych emitentów produktów ETF. Dzięki inwestycji w produkty ETF na GPW inwestorzy mają możliwość pasywnego inwestowania w dany indeks, korzystania z przejrzystej strategii inwestycyjnej i obniżenia kosztów inwestycyjnych poprzez relatywnie niskie opłaty za zarządzanie.

Z początkiem sierpnia KDPW_CCP rozpoczął publikację depozytów intraday dla wszystkich kontraktów indeksowych i akcyjnych.

Parametry intraday są publikowane z uwagi na zapotrzebowanie ze strony uczestników rozliczających KDPW_CCP (banków i biur maklerskich) w związku z odmiennym traktowaniem klientów deklarujących otwieranie i zamykanie pozycji w kontraktach terminowych tego samego dnia. Znosi to barierę wejścia dla inwestorów indywidualnych w postaci relatywnie wysokiego standardowego wstępnego depozytu zabezpieczającego. W przypadku aktywniejszych inwestorów wprowadzane zmiany pozwolą otwierać większe wolumenowo pozycje z zamiarem ich zamknięcia na tej samej sesji, przy dostępności tych samych środków finansowych lub angażować mniejsze środki finansowe w celu wykorzystania pozostałych środków na innych rynkach prowadzonych przez GPW, podano także.

Publikowanie przez KDPW_CCP informacji o wysokości depozytów intraday dla wszystkich kontraktów na indeksy oraz akcje to wsparcie dla uczestników rozliczających oferujących swoim klientom możliwość zastosowania niższego depozytu zabezpieczającego w przypadku otwierania oraz zamykania pozycji na tej samej sesji. Liczymy, że zachęci to do wzrostu wolumenów obrotu na rynku terminowym oraz pogłębi jego skalę, co wpłynie na zwiększenie jego atrakcyjności zarówno dla inwestorów krajowych, jak i zagranicznych - powiedział wiceprezes zarządu KDPW_CCP Sławomir Panasiuk, cytowany w komunikacie.

Obecnie depozyty intraday w przypadku kontraktów indeksowych wynoszą dla WIG20 - 2,70% (1195 zł dla serii U18), mWIG40 - 2,40% (949 zł dla serii U18) - dane na 18.09.2018 r. Daje to odpowiednio wysokość dźwigni finansowej 1/37 dla FW20 oraz 1/42 dla FW40. W przypadku kontraktów terminowych na akcje spółek przeciętny depozyt intraday wynosi 7,29% wobec przeciętnego depozytu EOD (End of Day) na poziomie 11,29%, podsumowano.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

