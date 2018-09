Media: aroganccy liderzy UE chcieli upokorzyć May

Brytyjskie media krytycznie oceniły przebieg nieformalnego szczytu UE w Salzburgu, atakując unijnych przywódców za próbę wymuszenia ustępstw na W. Brytanii przez publiczne upokorzenie premier Theresy May i za brak dobrej woli w negocjacjach w sprawie Brexitu.

Przywódcy niedemokratycznej Unii Europejskiej pokazali wczoraj swoje prawdziwe oblicze. To nie jest jakiś wielki projekt, który ma doprowadzić do zbliżenia narodów Europy w jednej szczęśliwej unii, ale protekcjonistyczna ściema - dodał tabloid.

„The Sun” podkreślił, że „jeszcze zanim premier padła ofiarą działań mających na celu jej upokorzenie, wszyscy widzieliśmy, jak oderwani od rzeczywistości stali się europejscy liderzy”, wskazując m.in. na wypowiedzi premierów Malty i Czech o możliwości przeprowadzenia ponownego referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Nie porzuciliśmy jeszcze nadziei, że głosy rozsądku w ramach UE będą wysłuchane w najbliższych, kluczowych miesiącach i doprowadzą do współpracy z Wielką Brytanią, a nie przeciwko niej. Po wczorajszym dniu nie mamy jednak przesadnej nadziei, że tak się stanie. Bruksela przedstawiła nam ofertę, której ich zdaniem nie możemy odrzucić - ale my wspieramy premier w mówieniu: nie - zakończono.

UE konsekwentnie odmawiała negocjacji w dobrej wierze i doprowadzenia do kompromisu - nawet wtedy, kiedy Wielka Brytania ciężko harowała dniami i nocami, aby wypracować porozumienie. Obrażali naszą premier, ignorowali (interes) swoich własnych obywateli i są gotowi zaakceptować potężne szkody gospodarcze jedynie po to, żeby mogli prężyć muskuły” - ocenił dziennik.

Podobnie ostre stanowisko zajął konserwatywny „Telegraph”, który wybił na pierwszej stronie słowa prezydenta Macrona, że kampania referendalna w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej w 2016 roku została wygrana na podstawie kłamstw.

Bruksela nie zatrzyma Brexitu za pomocą obelg - zaznaczyła gazeta.

Jeśli celem szczytu w Salzburgu było upokorzenie premier, to udało się osiągnąć sukces. Jeśli chodziło o zmianę opinii Brytyjczyków o Brexicie - to była to pomyłka - oceniono.