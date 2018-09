Adamczyk: 100 mld zł na inwestycje kolejowe

Realizowana przez PKP modernizacja i rozbudowa infrastruktury kolejowej, w tym remont ok. 200 dworców i przebudowa szlaków, pochłonie w najbliższych latach 100 mld zł - zapowiedział w piątek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Podczas konferencji prasowej na dworcu kolejowym we Włocławku, który będzie objęty modernizacją, Adamczyk powiedział, że PKP realizuje aktualnie „wielkie wyzwania”, które dostosowują spółkę i jej infrastrukturę „do potrzeb XXI wieku”.

PKP dzisiaj to wyzwania na kwotę 100 mld zł - dodał Adamczyk. Wyliczył przy tym m.in., że przebudowa krajowych szlaków kolejowych w najbliższych latach pochłonie 67 mld zł, a na utrzymanie sieci kolejowej - co jest niezmiernie ważne, jak ocenił minister - przeznaczonych zostanie ok. 24 mld zł. W tym wszystkim nie może nie być miejsca na politykę dworcową - zaznaczył szef resortu infrastruktury. Dodał, że budynek dworca PKP we Włocławku, jak wiele podobnych obiektów, wymaga modernizacji, przebudowy i dostosowania dla potrzeb podróżnych, „bo podróż to nie tylko przejazd pociągiem, ale także wygodny przystanek, bezpieczny peron i budynek dworcowy, w którym każdy podróżny może znaleźć schronienie. I taki program dworcowy, w ramach tych 100 mld zł, na kwotę 1,5 mld zł realizuje właśnie PKP także tutaj, we Włocławku - oświadczył Adamczyk. Jak zapowiedział, program modernizacji dworców kolejowych obejmie w sumie ok. 200 budynków w całej Polsce. To niezmiernie ważne, aby na co dzień dostrzegać problemy naszych małych ojczyzn, problemy lokalnych społeczności - powiedział minister infrastruktury. Dodał, że rząd PiS to „rząd praktyków”. Nie mówimy, a realizujemy przedsięwzięcia, które są wyzwaniem, ale i marzeniem lokalnych społeczności - podkreślił.

Szef resortu infrastruktury dodał:

Mamy nadzieję, że po wyborach samorządowych zwiększy się grupa osób, która będzie chciała współpracować z rządem, zwiększy się grupa osób w samorządach, które wykorzystają możliwości samorządu, aby w porozumieniu z instytucjami rządowymi zyskać swoisty efekt synergii, połączyć siły i możliwości. Polska jest jedna. Wszędzie tam, gdzie mieszkają, żyją Polacy, zasługują na wsparcie ze strony rządu - mówił Adamczyk.

Według PKP, modernizacja dworca kolejowego we Włocławku powinna zostać sfinalizowana w 2022 r. - przetarg na wybór wykonawcy prac projektowych ma zostać ogłoszony do końca 2018 r. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na ok. 16 mln zł.

Prezes PKP Krzysztof Mamiński zapowiedział, że w przypadku włocławskiego dworca kolejowego projektowanie modernizacji obiektu, planowane na pierwszy kwartał 2019 r., zostanie poprzedzone „warsztatami kreatywnymi”, na których wysłuchane zostaną sugestie mieszkańców miasta, jakich standardów i funkcjonalności oczekują w nowym obiekcie.

Mamiński zaznaczył jednocześnie, iż w programie inwestycji dworcowych PKP, który będzie realizowany na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, znalazło się w sumie 8 takich obiektów - oprócz Włocławka, także dworce w Janikowie, Kołodziejewie, Mogilnie, Złotnikach Kujawskich oraz Bydgoszcz Zachód, Toruń Miasto i Toruń Wschodni.

To są oficjalne deklaracje. Decyzje już zapadły, środki zostały przeznaczone, a harmonogramy przyjęte do realizacji. To zostanie zrobione - zapewnił prezes PKP.

Przed konferencją prasową ministra Adamczyka, oddzielne spotkanie z dziennikarzami na dworcu PKP zorganizował prezydent Włocławka Marek Wojtkowski, były poseł PO. Jak mówił, modernizacja obiektu jest oczekiwana przez wszystkich mieszkańców, a starania o jej realizację trwają od czterech lat. „To miejsce wymaga zmiany” - podkreślił Wojtkowski.

Dodał, że czekając na modernizację dworca kolejowego, który należy do PKP, czyli spółki Skarbu Państwa, samorząd miasta przygotował już projekt sąsiadującego z tym obiektem Centrum Przesiadkowego.

My, ze swojej strony jesteśmy gotowi - zapewnił prezydent Włocławka.

Minister infrastruktury podkreślił, że do chwili obecnej nie otrzymał żadnego zaproszenia od władz Włocławka.

Pełnię swoją funkcje już bez mała trzy lata. Żadnego zaproszenia do tej pory nie było - oświadczył Adamczyk.

Podkreślił też, że program inwestycji za 100 mld zł w infrastrukturę kolejową „to nie jest program na wybory”, gdyż przedsięwzięcia te trwają od 2016 r., a sam program modernizacji dworców został ogłoszony w roku ubiegłym.

SzSz(PAP)