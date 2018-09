GPW: prysło widmo wielkiej wyprzedaży

Ostatni dzień, w którym Polska była klasyfikowana jako rynek wschodzący przez FTSE Russell oraz Stoxx, zakończył się niewielkimi zmianami indeksów i rekordowymi obrotami - ponad 5,4 mld zł na całej GPW, w tym 4,7 mld zł na spółkach z WIG20.

WIG20 spadł o 0,05 proc. na zamknięciu, choć jeszcze 10 minut przed końcem notowań indeks rósł o ok. 1 proc. Obroty na blue chipach wyniosły 4,7 mld zł.

mWIG40 poszedł w górę o 0,19 proc. do 4.071,02 pkt. przy obrotach 639,1 mln zł.

sWIG80 zwyżkował o 0,08 proc. do 11.601,37 pkt., a obroty wyniosły 41,8 mln zł.

WIG zyskał 0,01 proc. do 58.237,83 pkt. przy obrotach przekraczających 5,4 mld zł.

Liderami obrotów na GPW były w piątek PKN Orlen (717 mln zł) i PKO BP (707 mln zł).

Reklasyfikacja Polski do statusu rynku rozwiniętego przez FTSE Russell wejdzie w życie w poniedziałek, 24 września. Udział polskich spółek w koszyku FTSE Emerging Markets wynosił 1,33 proc., a w indeksie Developed Markets spadnie do ok. 0,15 proc.

»» Komentarze, opinie, prognozy wokół decyzji FTSE Russell czytaj tutaj:

GPW wchodzi do grona rynków rozwiniętych

„Wydaje mi się, że sama podaż, jeśli chodzi o polskie akcje, była rozłożona na kilka dni, czy tygodni. Od 24 sierpnia, kiedy została podana ostateczna lista spółek podaż była większa, a dzisiaj była kulminacja. Widmo podaży, które ciążyło nad warszawską giełdą, się skończyło” – powiedział Piotr Jusiński, analityk Ipopema Securities.

Równocześnie z przekwalifikowaniem Polski przez FTSE Russell, osiem polskich spółek zostanie włączonych do indeksu Stoxx Europe 600.

„Dzisiejsze obroty na GPW były moim zdaniem głównie spowodowane reklasyfikacją dokonaną przez FTSE, w mniejszym stopniu przez Stoxx. Przypuszczam, że niektóre aktywne fundusze mogą dokonywać jeszcze transakcji w poniedziałek lub wtorek, ale większość obrotów wywołanych przez wspomniane zmiany indeksowe mamy już za sobą” - napisał Paweł Wieprzowski, analityk Wood&Co. w komentarzu.

W piątek wypadł także „dzień trzech wiedźm” na GPW, czyli termin wygaśnięcia kontraktów na indeksy. Ten czynnik także, zdaniem analityków, może być źródłem dodatkowej zmienności.

W całym tygodniu WIG20 wzrósł o 1,1 proc., mWIG40 zyskał 0,8 proc., sWIG80 zwyżkował o 0,3 proc., a WIG poszedł w górę o 1,1 proc. Był to pierwszy tydzień od przełomu lipca i sierpnia, w którym wzrosty zanotowały wszystkie cztery główne indeksy.

Wśród spółek z WIG20 najmocniej wzrósł KGHM (o 2,7 proc.), a kurs producenta miedzi znalazł się najwyżej od 3 września. Spadkom przewodziło Pekao (o 3,5 proc.).

Na szerokim rynku mocno rosły Getin Holding (o 13 proc.), Idea Bank (o 2,1 proc.) i Getin Noble Bank (o 3,8 proc.).

Idea Bank poinformował w raporcie, że strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Idea Banku w drugim kwartale 2018 roku wyniosła 404,6 mln zł wobec 53,9 mln zł zysku netto przed rokiem. Strata netto to efekt utworzenia rezerw i odpisów oraz korekt.

Getin Holding - większościowy udziałowiec Idea Banku - poinformował w komunikacie, że dodatkowe rezerwy utworzone w piątek przez Idea Bank obniżyły wynik skonsolidowany Getin Holding przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej o około 54 mln zł.

Idea Bank poinformował, że uruchomił plan naprawy grupy kapitałowej, który zawiera opis działań naprawczych do 2020 roku, w tym dotyczących obszaru rentowności, pozwalających na wzrost efektywności finansowej banku i grupy.

Prezes Idea Banku Tobiasz Bury poinformował, że spółka zakłada, iż - po jednorazowym efekcie w drugim kwartale 2018 roku - będzie notowała zyski w kolejnych okresach.

Bury powiedział podczas piątkowej konferencji, że Idea Bank w najbliższych tygodniach spodziewa się zatwierdzenia planu ochrony kapitału banku przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dodał, że Idea Bank przewiduje, iż w listopadzie znane będą wyniki analizy dotyczącej połączenia banku z Getin Noble Bank.

ZE PAK spadł o 8,5 proc. Spółka podała w czwartek wieczorem, że miała w II kwartale 36,2 mln zł straty netto j.d., wobec 48,1 mln zł zysku netto rok wcześniej.

Maciej Jaszczuk (PAP Biznes), sek