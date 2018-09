Idea Bank 404 mln zł na minusie

Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Idea Banku w drugim kwartale 2018 roku wyniosła 404,6 mln zł wobec 53,9 mln zł zysku netto przed rokiem. Strata netto to efekt utworzenia rezerw i odpisów oraz korekt – poinformował bank w raporcie kwartalnym

Idea Bank oczekuje jednak, że w III i IV kw. tego roku nie będzie musiał zawiązywać jednorazowych rezerw, które nie są związane z bieżącą działalnością biznesową banku. W kolejnych kwartałach bank oczekuje wzrostu dochodowości i utrzymania całkowitej sprzedaży kredytowej na poziomie ok. 2 mld zł kwartalnie - wynika z wypowiedzi prezesa Tobiasza Burego.

„W I półroczu bank osiągnął bardzo dużą stratę, co było związane z czyszczeniem bilansu oraz szeregami rezerw i korekt. Po oczyszczeniu z rezerw bank jest dochodowy i tę dochodowość w kolejnych okresach będzie zwiększał. Chcemy budować stabilny, bezpieczny, a także atrakcyjny dla inwestorów bank. To, co dzisiaj jasno komunikujemy, to to, że bank podjął działania naprawy bilansu” - powiedział Bury podczas konferencji prasowej.