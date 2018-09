Dzisiaj jest dzień bez samochodu

22 września przypada Europejski Dzień bez Samochodu. Z tej okazji władze wielu polskich miast zapewniają darmową komunikację miejską. Organizowane są też liczne atrakcje promujące podróżowanie ekologiczne - piesze, na rowerze i komunikacją miejską.

Przypadający w sobotę symboliczny Dzień bez Samochodu wieńczy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, który rozpoczął się 16 września. W Polsce akcja odbywa się siedemnasty raz. Hasłem tegorocznej edycji jest: „Przesiądź się i jedź”.

Z okazji Dnia bez Samochodu w Warszawie w sobotę podróżowanie komunikacją miejską jest darmowe w obu strefach. Dodatkowo do końca dnia bezpłatny jest wjazd na teren wszystkich parkingów P+R.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował ponadto, że w sobotę Warszawska Kolej Dojazdowa wprowadziła ofertę specjalną „Dzień bez samochodu w WKD”, zgodnie z którą przejazdy wszystkimi pociągami na linii WKD są nieodpłatne niezależnie od relacji i czasu podróży.

Również podróżujący Kolejami Mazowieckimi zapewnione mają darmowe przejazdy na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Małkinia, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko Kamienna i Drzewica.

W sobotę zarówno w Gdańsku, jak i na terenie całego Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską uprawnieni są pasażerowie dysponujący ważnym dowodem rejestracyjnym samochodu osobowego, którego są właścicielami lub współwłaścicielami.

W stolicy Pomorza organizowany jest również mobilny spacer architektoniczny „Hulaj przed Gdańsk - małe kółka, wielka frajda”, a także trzecia edycja „Rowerem do zoo”, dzięki której ci, którzy przyjadą na rowerach do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, otrzymają kupony uprawniające do zakupu biletów do zoo w promocyjnych cenach.

Także Wrocław tego dnia oferuje darmowe przejazdy komunikacją w mieście oraz w niektórych sąsiadujących gminach. Bezpłatne będą również przejazdy pociągami osobowymi Kolei Dolnośląskich i Regio Przewozów Regionalnych na terenie Wrocławia.

Ponadto organizowany jest piknik „Dzień bez samochodu na placu Solnym”, podczas którego przewidziano dla wrocławian liczne atrakcje, m.in. grę miejską „W 240 minut dookoła Wrocławia”, prezentację aut elektrycznych, spektakl dla dzieci w autobusie miejskim, koncert jazzowy w zabytkowym tramwaju, a także można będzie skorzystać z placu do nauki jazdy na skuterze elektrycznym.

Na bezpłatne przejazdy autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w sobotę mogą też liczyć wszyscy mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego. Jak poinformowała dyrektor Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Marta Liberkowska, w piątek przejazdy komunikacją miejską były darmowe dla kierowców - pasażerów autobusów MZK, którzy mieli przy sobie ważny dowód rejestracyjny. „Natomiast dziś nikt nie musi kupować biletu, by pojechać autobusem” - zaznaczyła.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu został zainicjowany w 2002 roku przez Komisję Europejską. Jego celem jest zachęcanie społeczeństwa do ekologicznego podróżowania pieszo, na rowerze i komunikacją miejską.

SzSz (PAP)