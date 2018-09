PAIH otwiera biuro w Nowym Jorku

24 września br. rozpoczyna oficjalną działalność biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Nowym Jorku. Docelowo w Stanach Zjednoczonych ma działać nawet sześć przedstawicielstw PAIH.

Z racji na strategiczne znaczenie Stanów Zjednoczonych dla polskiej gospodarki, w USA docelowo działać będzie nawet sześć biur PAIH. Zakładamy, że będzie to kraj z największą liczbą oddziałów Agencji - powiedział prezes Agencji Tomasz Pisula. Zaznaczył, że USA były jednym z pierwszych państw, od których Agencja zaczynała budowę zagranicznej sieci wsparcia dla polskich firm.

Jak podkreśla PAIH, Nowy Jork to światowe centrum gospodarcze i finansowe, a wiele zagranicznych firm właśnie przez Nowy Jork znajduje klientów na innych kontynentach.

Działa tu również silny, drugi po Dolinie Krzemowej pod względem wielkości i potencjału rynek venture capital, wspierający rozwój nowych technologii, w takich obszarach, jak fintech czy biotechnologia - oceniono.

Nowojorskie biuro będzie czwartym przedstawicielstwem Agencji w USA - po San Francisco, Los Angeles i Waszyngtonie. Jak wyjaśniła szefowa biura w Nowym Jorku Ewa Bindek, zadaniem biura jest wyszukiwanie okazji biznesowych dla polskich firm oraz asystowanie im na każdym etapie realizowania projektów na Wschodnim Wybrzeżu USA, a także „identyfikowanie lokalnych firm zainteresowanych inwestowaniem zagranicznym i pozyskanie ich jako inwestorów dla Polski”.

Według PAIH Stany Zjednoczone są w pierwszej dziesiątce głównych kierunków eksportowych polskich towarów. Według GUS w 2017 r. nasze firmy sprzedały tam towary o wartości 6,1 mld dol. Największy udział w polskim eksporcie miały silniki, meble oraz części motoryzacyjne.

Biuro handlowe PAIH w Nowym Jorku jest 52. przedstawicielstwem Agencji na świecie i należy do sieci globalnego wsparcia biznesu, zainicjowanej w 2017 roku przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego. Do końca 2018 roku liczba przedstawicielstw Agencji ma się zwiększyć do 70.

SzSz(PAP)