ZUS organizuje spotkanie dla pracujących w Niemczech

We wtorek w opolskim oddziale ZUS rozpoczną się Polsko-Niemieckie Dni Poradnictwa dla osób, które pracowały w Niemczech. Informacji na temat praw do niemieckich świadczeń zainteresowanym z całej Polski udzielać będą pracownicy ZUS i Deutsche Rentenversicherung.

Międzynarodowe Polsko-Niemieckie Dni Poradnictwa w Opolu są adresowane głównie do Polaków, którzy pracowali na terenie Niemiec i są zainteresowani przysługującymi im z tego tytułu uprawnieniami emerytalnymi. Spotkania rozpoczną się we wtorek i będą trwały trzy dni.

Informacji o zasadach przyznawania świadczeń emerytalnych udzielać będą pracownicy ZUS i ich odpowiednicy z Deutsche Rentenversicherung. Polscy i niemieccy specjaliści wyjaśnią jakie świadczenia należą się z tytułu pracy w Polsce i w Niemczech, kto będzie wypłacał polską emeryturę w Niemczech i niemieckie świadczenie w Polsce oraz w jakiej instytucji złożyć wniosek o emeryturę lub rentę. Poradnictwo będzie się odbywać w języku polskim i niemieckim, a do dyspozycji będą tłumacze.

Wielu mieszkańców Śląska, a później też z innych regionów Polski w latach 80-tych, 90-tych i później wyjeżdżało do pracy za granicą, głównie do Niemiec. Wiele zakładów pracy delegowało też pracowników do pracy za zachodnią granicą. Jesteśmy przekonani, że spore grono z tych osób może być żywo zainteresowanych, jak czas zatrudnienia - ubezpieczenia za granicą wpłynie na ich przyszłość w postaci prawa do emerytury lub renty - powiedział Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu.

Aby zapewnić komfort w otrzymaniu wyjaśnień i informacji od ekspertów, zachęcamy zainteresowanych do ustalenia daty i godziny indywidualnej rozmowy z polskimi i niemieckimi ekspertami. - informuje Szczurek.