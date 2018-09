SRK będzie miała nowego prezesa

Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK), zajmująca się likwidacją zakładów górniczych oraz rekultywacją i zagospodarowaniem ich majątku, będzie miała nowego prezesa. Kierujący firmą od czerwca ub. roku Tomasz Cudny został w sobotę odwołany przez radę nadzorczą.

W dniu 22 września 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA odwołała z pełnionej funkcji prezesa zarządu p. Tomasza Cudnego. Jednocześnie Rada Nadzorcza zdecydowała o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu SRK i wiceprezesa ds. zagospodarowania majątku - podała w niedzielę SRK.

W komunikacie nie przedstawiono przyczyn odwołania prezesa. W ostatnich kilku miesiącach szef SRK miał kłopoty zdrowotne i korzystał ze zwolnienia lekarskiego. Tomasz Cudny kierował SRK przez piętnaście miesięcy. Wcześniej był prezesem Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW); do SRK trafił niedługo po tym, gdy holding przekazał swoje kopalnie do Polskiej Grupy Górniczej. Pozostały majątek holdingu wkrótce ma trafić do spółki restrukturyzacyjnej, w formie połączenia KHW i SRK.

W okresie, gdy Spółką Restrukturyzacji Kopalń kierował prezes Cudny, firma m.in. rozpoczęła wdrażanie nowej struktury organizacyjnej oraz zaczęła przygotowania do wprowadzenia elektronicznego systemu przetargowego. Zintensyfikowano też proces przekazywania wybranego pogórniczego majątku samorządom śląskich gmin. Na SRK przypadła również większa część procedur związanych z wypłatą ustawowych 10-tysięcznych rekompensat za utracone prawo do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów górniczych.

W ramach przekształceń oraz nowej struktury organizacyjnej SRK, wiosną zdecydowano o powiększeniu zarządu spółki z trzech do pięciu osób. W lipcu br. wiceprezesem firmy ds. gospodarki mieszkaniowej został Wojciech Frank - śląski menedżer i samorządowiec, w przeszłości poseł. Rada nadzorcza nie wybrała wówczas innego wiceprezesa - ds. zagospodarowania majątku, kończąc ogłoszony w tej sprawie konkurs bez rozstrzygnięcia. W sobotę zdecydowano o ogłoszeniu ponownego postępowania kwalifikacyjnego na to stanowisko, wraz z postępowaniem mającym wyłonić nowego prezesa SRK.

Jednym z zadań nowego szefa spółki będzie finalizacja przygotowywanego od wielu miesięcy połączenia SRK z Katowickim Holdingiem Węglowym - spółką, w której po przekazaniu kopalń do Polskiej Grupy Górniczej pozostał jedynie nieprodukcyjny majątek. Zakładano, że połączenie SRK i KHW nastąpi z początkiem lipca, obecnie wszystko wskazuje na to, że proces będzie sfinalizowany jesienią.

Po odwołaniu prezesa Cudnego zarząd SRK tworzą: Beata Barszczowska (wiceprezes ds. ekonomiki i finansów), Jacek Szuścik (wiceprezes ds. likwidacji kopalń i ochrony środowiska) oraz powołany w lipcu Wojciech Frank (wiceprezes ds. gospodarki mieszkaniowej).

SRK zajmuje się likwidacją kopalń i zagospodarowaniem ich majątku. W ciągu ostatnich trzech lat do spółki trafiło trzynaście kopalń lub ich wydzielonych części; ostatnio kopalnia Śląsk w Rudzie Śląskiej. Spółka deklaruje chęć współpracy z gminami górniczymi w procesie rewitalizacji pokopalnianych terenów - chodzi o to, by można było wykorzystać je na potrzeby lokalnych społeczności. Łącznie od 2016 r. do połowy br. SRK przekazała na rzecz gmin górniczych w formie darowizny tereny o łącznej powierzchni 63 hektarów, wartości 17,7 mln zł.

Od 2015 r. do SRK trafiły kopalnie lub tzw. ruchy górnicze: Makoszowy, Brzeszcze (produkcyjną część kopalni wraz z częścią załogi przejęła później grupa Tauron), Centrum, Mysłowice, Kazimierz-Juliusz, Boże Dary, Anna, Pokój 1, Rozbark V, Jas-Mos, Krupiński, Wieczorek (w dwóch częściach) i Śląsk.

SzSz(PAP)