Nieformalne rozmowy ws. NAFTA w Nowym Jorku

Nieformalne rozmowy ws. układu NAFTA z udziałem negocjatorów amerykańskich i kanadyjskich mogą mieć miejsce w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, jakie odbędzie się w najbliższych dniach - powiedział w niedzielę dziennikarzom premier Kanady, Justin Trudeau.

Trudeau zaznaczył, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Niemniej jednak - wskazał - to, że w Zgromadzeniu Ogólnym w poniedziałek i we wtorek wezmą udział dygnitarze z obu krajów, którzy są jednocześnie zaangażowani w renegocjowanie układu, może być wykorzystane dla organizacji takiego spotkania.

Trudeau zaznaczył, że rozmowy siłą faktu miałyby „mniej sformalizowany charakter niż te prowadzone dotychczas”.

Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu (North American Free Trade Agreement - NAFTA) został podpisany w roku 1992 między USA, Kanadą i Meksykiem. Ustanowił on strefę wolnego handlu między tymi państwami.

Po objęciu urzędu prezydenta USA na początku 2017 r. Donald Trump zainicjował rewizję układu. Rozmowy w tej sprawie zakończyły się osiągnięciem porozumienia z Meksykiem.

Rokowania z udziałem Kanady i USA wciąż jeszcze trwają; główne punkty negocjacji dotyczą mechanizmu rozwiązywania sporów, ochrony branż związanych z kulturą, w tym: prasy, radia i telewizji oraz kwestii dostępu do kanadyjskiego rynku mleczarskiego.

Administracja Trumpa w sierpniu formalnie zawiadomiła Kongres USA, który musi ratyfikować zmiany w układzie NAFTA, by weszły one w życie, że zamierza podpisać nowy układ NAFTA z Meksykiem i - jak powiedział prezydent - „jeśli to możliwe, także z Kanadą” do 30 listopada br. (PAP)