Polska jest już oficjalnie rynkiem rozwiniętym

Decyzja o tej zmianie została podjęta mniej więcej rok temu, w październiku, ale oficjalnie nastąpiło to dzisiaj – agencja indeksowa FTSE Russell przeniosła Polskę do grona rynków rozwiniętych.

Indeksy FTSE Russell są punktem odniesienia dla wielu znaczących globalnych funduszy inwestycyjnych, inwestujących zarówno poprzez pasywne, jak i aktywne strategie w instrumenty finansowe na rynku kapitałowym.

Dzisiejszy awans Polski do grona rynków rozwiniętych w ramach globalnej klasyfikacji rynków akcji FTSE Russell to znaczące osiągnięcie. Ministerstwo Finansów i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od dawna dążą do usprawnienia infrastruktury polskiego rynku kapitałowego i wzmocnienia polskiej gospodarki, a dzisiejszy dzień jest zwieńczeniem ich wysiłków zmierzających do spełnienia restrykcyjnych kryteriów tej klasyfikacji – powiedział Reza Ghassemieh z FTSE Russell.