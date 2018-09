Relacje z samorządem mają być partnerskie

Nie koncentrujemy się na programie wyborczym Koalicji czy Platformy Obywatelskiej. My wyraźnie mówimy o partnerskich relacjach z samorządem - powiedziała w poniedziałek na antenie Polskiego Radia Zachód minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

„Wiele naszych programów, również rządowych, było realizowanych i to dobrze przy współpracy z samorządem i jakby przygotowujemy ofertę dalszej współpracy dla tych samorządów, które chcą też z rządem współpracować. Mówimy to wyraźnie, bo czasami różnie to też bywało” - mówiła Rafalska.

Prowadzący audycję wskazał, że Platforma nie może darować PiS-owi wypowiedzi premiera Morawieckiego podczas jednego ze spotkań w Lubuskiem, że w regionie nie budowano dróg i mostów. Do tej wypowiedzi szef PO Grzegorz Schetyna odnosił się także podczas niedzielnej konwencji Koalicji Obywatelskiej w Gorzowie.

„Platforma nie musi nam niczego darować. Platforma alergicznie reaguje chyba na każde wystąpienie premiera Morawieckiego, na całą naszą kampanię. Myślę, że grunt pali im się pod nogami. To są takie pojękiwania w związku z tym, że chyba - mam nadzieję - ostatnie przyczółki władzy będą utracone. Podkreślam, to nie jest poważne, to nie ma takiej wagi. To nie są słowa, które powinien na konwencji prezentować poważny lider ugrupowania, które niesie jakąś ofertę programową. Przyglądam się temu naprawdę z zażenowaniem” - powiedziała Rafalska.

Dziennikarz Radia Zachód przytoczył także inną wypowiedź Schetyny, w której zapewniał, że jego partia jest gwarantem poszerzenia i utrzymania Programu 500 Plus.

„Różne rzeczy już można opowiadać, ale na to nikt w Polsce nie da się nabrać. To jest kpina z inteligencji Polaków. Partia, która najpierw obśmiewała program, poniżała też Polaków, stawiała zarzuty o marnotrawienie, o błędne wykorzystywanie, o dezaktywizację kobiet, dzisiaj głosi takie farmazony. Naprawdę nikt się na to w Polsce nie da nabrać” - uznała Rafalska.

Podkreśliła, że „500 Plus” jest programem Prawa i Sprawiedliwości i nikt go nie zlikwiduje.

Podczas rozmowy padło też pytanie o ocenę siły list kandydatów wystawionych przez to ugrupowanie w wyborach do sejmiku województwa lubuskiego.

„Mamy naprawdę szansę zrobić bardzo dobry wynik w województwie lubuskim. Nasze listy są pełne liderów, naprawdę znanych cenionych też osób, doświadczonych, ale też osób, które debiutują na tych listach” - mówiła.

Rafalska oceniła, że przygotowane na zbliżające się wybory listy należą do najsilniejszych, jakie wystawiało dotychczas PiS w Lubuskiem.

„Koncentrowaliśmy się głównie na listach do samorządu województwa, powiedziałabym nawet kosztem samorządu lokalnego. Mogliśmy te listy trochę inaczej ułożyć, ale tu celem jest parlament regionalny - to był nasz główny cel polityczny” - powiedziała Rafalska.

Szefowa resortu rodziny była gościem audycji „Gość Radia Zachód”.

PAP/ as/