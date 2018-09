Drożyzna niepokoi branżę rolno-spożywczą

Rosnące koszty energii, pracy i transportu podnoszą koszty produkcji przemysłu przetwórczego, co może spowodować, że polskie przetwory warzywno-owocowe mogą stać się mniej atrakcyjne cenowo niż u konkurentów - ostrzega Krajowa Unia Producentów Soków.

Najbardziej niepokojąca dla zakładów przetwórczych jest zapowiedź podwyższenia cen energii elektrycznej. O ile obecnie przedsiębiorca biznesowy płaci za 1 MWh energii 210 - 215 zł, to w przyszłym roku cena ta może wzrosnąć o ok. 50 proc. - napisała w informacji Krajowa Unia Producentów Soków.

Do wyższych cen energii trzeba dodać rosnące stawki za gaz, tu firmy od następnego roku muszą liczyć się z ok. 30 proc. wzrostem kosztów (skok z 90 do 130 zł za MWh). Kolejnym obciążeniem jest wzrost ceny paliwa. Obecnie za litr benzyny bezołowiowej 95 płacimy w Polsce najwięcej od 4 lat. Koszt oleju napędowego również utrzymuje się na granicy 5 zł/l i rośnie rok rocznie średnio o 20 proc. - napisano.