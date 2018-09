Wiemy, ile wydają studenci na życie

Polscy studenci na życie, czesne i mieszkanie wydają dziś średnio 1900 zł - wynika z raportu ZBP „Portfel studenta”. To bardzo mało w porównaniu ze studentami ze Szwajcarii i Islandii, którzy dysponują budżetem na poziomie 2000 euro czyli blisko 9000 zł.

Polski student nie unika jednak pracy - aż 54 proc. zawartości jego portfela pochodzi z wynagrodzenia za pracę, którą sam wykonuje, co plasuje go w pierwszej trójce zaraz za studentami z Austrii i Estonii - głosi raport.

Jak wynika z danych, aż 65 proc. badanych osób w wieku 20-24 lata w Polsce, jako powód założenia konta bankowego wskazuje rozpoczęcie pracy zarobkowej. Zarówno młodsi (20-24 lata), jak i starsi (25-32 lata), najchętniej oszczędzają na podróże - odpowiednio 67 proc. i 65 proc. wskazań.

Blisko co czwarty student w Polsce wybiera zarządzanie, prawo i administrację. Kierunki te są najbardziej popularne w Chorwacji i na Litwie, gdzie niemalże co trzeci studiujący zgłębia tą dziedzinę nauki. Drugim pod względem popularności w Polsce jest kierunek inżynierski, na wybór którego decyduje co piąty student - najwięcej bo 25 proc. studiujących inżynierów jest w Portugalii. Biorąc pod uwagę demografię w naszym kraju za niepokojący można uznać fakt niskiego zainteresowania kierunkami medycznymi (9 proc.) - informuje ZBP.