Rząd o kompleksowej zmianie w podatkach

Tzw. exit tax od firm i osób fizycznych, które chcą się wynieść z Polski, opodatkowanie obrotu kryptowalutami, 9-proc. CIT dla małych firm - zakłada m.in. kompleksowa zmiana w podatkach, którą we wtorek zajmie się rząd.

Chodzi przygotowane przez MF dwa projekty ustawy o PIT, CIT, Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw.

Wśród proponowanych nowych rozwiązań jest tzw. exit tax. Firma zamierzająca przenieść się za granicę zapłaci 19 proc. wartości, a osoba fizyczna 3 lub 19 proc. aktywów finansowych powyżej 2 mln zł. W przypadku osób fizycznych pod daninę będą podlegać podatnicy zamieszkujący Polskę od co najmniej pięciu lat.

Exit tax miałby objąć przychody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale też udziały w spółkach, akcje, papiery wartościowe, instrumenty pochodne i fundusze inwestycyjne. Przepisy te wynikają z dyrektywy unijnej.

W nowych rozwiązaniach zaproponowana jest zmiana w zasadach opodatkowania samochodów osobowych w firmach. Kto korzysta ze służbowych aut do celów służbowych i prywatnych, będzie mógł odliczyć od przychodu 50 proc. wydatków, a użytkując pojazdy prywatne - jedynie 20 proc. Nie będzie kilometrówki.

Podwyższeniu do 150 tys. zł ulegnie kwota limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego (225 tys. zł dla samochodów elektrycznych). Obecnie limit ten wynosi 20 tys. euro dla samochodów innych niż elektryczne oraz 30 tys. euro dla samochodów elektrycznych.

Limit 150 tys. zł zostałby wprowadzony także dla odliczenia kosztów w leasingu operacyjnym.

Zmiany dotyczą także wrzucania w koszty wydatków na eksploatację leasingowanych samochodów. Obecnie zależy to od prowadzenia tzw. kilometrówki, co jest dość uciążliwe dla przedsiębiorców.

MF zaproponowało możliwość rozliczania 100 proc. kosztów w przypadku prowadzenia stosownej ewidencji, albo 75 proc. przy braku prowadzenia ewidencji i używania pojazdu w cyklu mieszanym (pierwotnie była mowa o 50 proc. w takim przypadku).

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez MF do projektu w przypadku umowy leasingu samochodu osobowego zawartej przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosowane będą dotychczasowe rozwiązania obowiązujące do końca 2018 r. W przypadku natomiast umów leasingu zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r., ale zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r., zastosowanie znajdą już nowe przepisy.

Przygotowane przepisy proponują nowe zasady opodatkowania dochodów z walut wirtualnych. Podatek od dochodu z obrotu kryptowalutami wyniesie 19 proc., a straty nie będzie można odliczyć od dochodu np. firmy. Wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi pozostanie obojętna w podatku dochodowym.

Projektowane przepisy zawierają również zapowiadaną przez rząd, obniżkę CIT z 15 do 9 proc. dla małych firm oraz rozpoczynających działalność gospodarczą.

Zmiana stawki z 15 na 9 proc. jest bardzo oczekiwana. To przecież ponad 440 tys. przedsiębiorstw. Dla budżetu oznacza to zmniejszenie dochodów o blisko 0,5 mld zł rocznie. To jest duże wyjście naprzeciw zwłaszcza małemu biznesowi - mówiła niedawno w rozmowie z PAP minister finansów Teresa Czerwińska.