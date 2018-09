Reklamy Link4 nominowane do Effie Awards 2018

Śpiewane reklamy Link4 trzeci rok z rzędu zostały nominowane do prestiżowego konkursu Effie Awards. Tym razem powalczą w kategorii kampanii długofalowych

Do kategorii Long Term Marketing Excellence kwalifikowane są kampanie reklamowe, które trwają co najmniej trzy lata. O tegoroczną nagrodę powalczą kreacje śpiewane przez Kasię Moś i zespół The Chance do takich hitów jak „Holding Out On The Hero” Bonnie Tyler, „Hot Stuff” Donny Summer i „Yes Sir, I Can Boogie” hiszpańskiego duetu Baccara.

Już sama nominacja stanowi dla nas duże wyróżnienie, bo jury konkursu to bardzo wymagające grono, w którym zasiadają eksperci od komunikacji marketingowej, twórcy reklam czy przedstawiciele instytutów badawczych – tłumaczy Patrycja Kotecka, dyrektor Pionu Marketingu Link4. – Konkurencja w tym roku jest bardzo silna, ale liczymy na dobry wynik, podobnie jak w poprzednich latach – dodaje.

Effie Awards to konkurs o nagrodę za najbardziej efektywną komunikację marketingową. Efektywność jest mierzona poprzez porównanie celów biznesowych postawionych przed kampanią z wynikami uzyskanymi po jej realizacji. Nadesłane zgłoszenia są oceniane pod kątem: wyzwania strategicznego i przyjętych celów, idei komunikacyjnej, rozwinięcia idei w działaniach reklamowych i efektów komunikacji.

Tegoroczna nominacja w konkursie jest już trzecim wyróżnieniem dla Link4. W 2016 roku firma otrzymała brązową statuetkę, a rok później została nagrodzona srebrem. Wyróżnione reklamy zostały oparte na formacie śpiewanym, w którym artystki: Kasia Moś i zespół The Chance wykonują znane światowe hity w specjalnie zaaranżowanej ubezpieczeniowej wersji, ze zmienionym tekstem.

Ta muzyczna współpraca rozpoczęła się w 2014 roku i trwa do dziś. Na początku września premierę miała nowa reklama Link4, w której artystki śpiewająco zachęcają do zakupu ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC, w rytmach znanego hitu Shakin’ Stevensa „Cry Just A Little Bit”. Tradycyjnie, w reklamie udział wzięli także pracownicy firmy, którzy świetnie odnaleźli się w klimacie glamour. W klipie pojawia się również auto znanej brytyjskiej marki Aston Martin.