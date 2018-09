Cieszy, że polskie firmy idą w świat

Cieszy, że polskie firmy już wychodzą za granicę i dokonują ekspansji kapitałowej, nie tylko eksportują, ale również kupują swoich konkurentów za granicą - powiedział premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek podczas wizyty w firmie produkującej rowery Kross w Przasnyszu

To cieszy, że polskie firmy - duże, średniej wielkości - już wychodzą za granicę, dokonują ekspansji kapitałowej, nie tylko eksportują, ale również kupują swoich konkurentów za granicą. To jest to, czego tutaj bardzo potrzebujemy. Przasnysz potrzebuje jak najwięcej takich inwestycji - powiedział Morawiecki.