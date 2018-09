Fałszywe euro za bitcoiny w darknecie

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało w Gdyni mężczyznę, który drukował fałszywe banknoty euro i sprzedawał je za kryptowalutę w tzw. darknecie. Grozi mu za to nawet 25 lat więzienia.

Rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji kom. Iwona Jurkiewicz podała we wtorek, że informacja o fałszowaniu banknotów przyszła do polskich śledczych z zagranicy.

Policjantka zaznaczyła, że ustalenie osoby podejrzanej wymagało drobiazgowej analizy pozyskanych w toku śledztwa informacji.

CBŚP ustaliło, że pieniądze drukowane są w Gdyni, tam też zatrzymano podejrzanego mężczyznę. Policja przejęła trzy koperty zaadresowane do mieszkańców różnych państw Europy. Znajdowały się w nich pliki banknotów o nominale 50 euro.

W mieszkaniu trwał wydruk kolejnej partii fałszywych pieniędzy. Ujawnione na miejscu materiały wskazywały na to, że zatrzymany był przygotowany do wyprodukowania co najmniej kilkuset kolejnych banknotów - powiedziała kom. Jurkiewicz.