Założyć firmę ... na macierzyńskim

Narodziny dziecka to dla każdej kobiety wyjątkowy okres w życiu. Większość z nich rezygnuje wtedy z aktywności zawodowej i w pełni poświęca się opiece nad dzieckiem. Jeśli jesteś jednak kobietą przedsiębiorczą, generowanie dodatkowych dochodów oraz rozwijanie własnego biznesu w wolnych chwilach może wydawać się kuszące. Czy założenie własnej firmy na macierzyńskim to dobry pomysł? Zobacz najważniejsze kwestie i rozwiej swoje wątpliwości!

Opieka nad niemowlakiem pochłania bez wątpienia bardzo dużo czasu. Możliwość dopasowania godzin pracy do indywidualnych potrzeb często kusi jednak młode mamy, które nie potrafią być bierne zawodowo przez długi czas. Chcesz założyć własną firmę na macierzyńskim? To możliwe! Co więcej, z punku widzenia finansowego jednocześnie także opłacalne.

Nie ma żadnych przeciwwskazań

Po pierwsze, zgodnie z prawem, nie ma żadnych przeciwwskazań co do tego, by młoda i ambitna mama przebywająca na urlopie macierzyńskim otworzyła własny biznes. Wydatki związane z nowym członkiem rodziny często nadwyrężają budżet, a okazja dorobienia podczas opieki nad dzieckiem wydaje się kusząca. Jeśli tylko czujesz się więc na siłach, śmiało możesz zrealizować swój pomysł na biznes i cieszyć się firmą prowadzoną z domowego biura!

ZUS jest tutaj naprawdę łaskawy!

Pierwsza myśl, która pojawia się w głowie zaraz po chęci otworzenia własnej firmy jest pytanie „ile składek ZUS będę zmuszona płacić?”. W przypadku kobiety przebywającej na urlopie macierzyńskim składki prezentują się wyjątkowo pozytywnie! Młoda mama, której przysługuje urlop macierzyński, nie utraci go bowiem z powodu założenia własnej działalności. Co więcej, miesięczne składki ZUS wyniosą jedynie wysokość składki zdrowotnej, czyli niecało 320 złotych. Znaczną część tej kwoty możesz także odliczyć od podatku, co czyni obowiązkową składkę jeszcze bardziej atrakcyjną.

Wszystko dzięki temu, iż składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane są, w przypadku młodej mamy na urlopie macierzyńskim, z budżetu państwa.

Do comiesięcznych opłat w przypadku własnej działalności musisz doliczyć także obowiązkowy podatek dochodowy oraz podatek VAT, z którego sporo przedsiębiorców na początku przygody z własną firmą jest jednak zwolnionych.

Własna firma na urlopie macierzyńskim to dobra opcja dla kobiet, które lubią być aktywne zawodowo i nie boją się wyzwań w tej dziedzinie. Jeśli i Ty czujesz się na siłach łączyć opiekę nad dzieckiem z rozwijaniem biznesu, śmiało spełniaj swoje marzenia! Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego bez problemu możesz powrócić do pracy na etacie i kontynuować prowadzenie biznesu bądź postawić wszystko na jedną kartę i próbować dalszych sił „na swoim”.