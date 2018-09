Pekao w Londynie to odpowiedź na potrzeby polskich firm

Podczas wywiadu w londyńskiej redakcji BBC News prezes Pekao - Michał Krupiński - opowiedział o przyczynach, dla których bank zdecydował się na otwarcie przedstawicielstwa w Londynie. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie polskich firm ekspansją na brytyjski rynek, a z drugiej strony międzynarodowych funduszy inwestycjami w Polsce, ocenił.

Widzimy wzrost zainteresowania funduszami private equity z Londynu. Nie sądzę, by Londyn stracił status globalnego centrum finansowego. Jeśli tak się nawet stanie, to na pewno nie w ciągu jednej nocy. Dlatego podążamy za naszymi klientami, niektórymi funduszami hedgingowymi, funduszami private equity. Widzimy także zainteresowanie naszych polskich klientów korporacyjnych eksportem do Wielkiej Brytanii, brytyjskim rynkiem – powiedział Krupiński.

Podkreślił również, że wyjście Banku Pekao z oficjalną ekspozycją poza granice kraju to również efekt dojrzałości polskiego rynku, co zostało w poniedziałek potwierdzone wejściem Polski do indeksów rynków rozwiniętych według klasyfikacji FTSE Russell. I czemu towarzyszy szybki wzrost gospodarczy Polski, a w ślad za nim ekspansja zagraniczna krajowych przedsiębiorstw. Powiedział, że Wielka Brytania jest dla wielu polskich firm trzecim co do wielkości rynkiem eksportowym.

Od dłuższego czasu uważam, że Polska nie jest już rynkiem wschodzącym. Mamy 5-procentowy bardzo zróżnicowany wzrost gospodarczy. Polska jest bardzo dobrze powiązana z gospodarką niemiecką i europejską oraz globalną. W pewnym stopniu jesteśmy odzwierciedleniem tego co dzieje się w najszybciej rozwijających się krajach UE. Mamy stabilną inflację, trzecie najniższe bezrobocie w UE i nadwyżkę na rachunku bieżącym – skomentował prezes.

Pytany o obawy i niepewność związaną z przedłużającymi się negocjacjami nad wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej powiedział, że rynki przeceniają możliwość opuszczenia Wspólnoty przez Wielką Brytanię bez porozumienia z Unią Europejską. A porozumienie UE ze Zjednoczonym Królestwem pozwoli na dalszy rozwój stosunków handlowych. Krupiński: Przedstawicielstwo banku w Londynie to odpowiedź na potrzeby polskich firm

Podczas wywiadu w londyńskiej redakcji BBC News prezes Pekao - Michał Krupiński - opowiedział o przyczynach, dla których bank zdecydował się na otwarcie przedstawicielstwa w Londynie. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie polskich firm ekspansją na brytyjski rynek, a z drugiej strony międzynarodowych funduszy inwestycjami w Polsce, ocenił.

Widzimy wzrost zainteresowania funduszami private equity z Londynu. Nie sądzę, by Londyn stracił status globalnego centrum finansowego. Jeśli tak się nawet stanie, to na pewno nie w ciągu jednej nocy. Dlatego podążamy za naszymi klientami, niektórymi funduszami hedgingowymi, funduszami private equity. Widzimy także zainteresowanie naszych polskich klientów korporacyjnych eksportem do Wielkiej Brytanii, brytyjskim rynkiem – powiedział Krupiński.

Podkreślił również, że wyjście Banku Pekao z oficjalną ekspozycją poza granice kraju to również efekt dojrzałości polskiego rynku, co zostało w poniedziałek potwierdzone wejściem Polski do indeksów rynków rozwiniętych według klasyfikacji FTSE Russell. I czemu towarzyszy szybki wzrost gospodarczy Polski, a w ślad za nim ekspansja zagraniczna krajowych przedsiębiorstw. Powiedział, że Wielka Brytania jest dla wielu polskich firm trzecim co do wielkości rynkiem eksportowym.

Od dłuższego czasu uważam, że Polska nie jest już rynkiem wschodzącym. Mamy 5-procentowy bardzo zróżnicowany wzrost gospodarczy. Polska jest bardzo dobrze powiązana z gospodarką niemiecką i europejską oraz globalną. W pewnym stopniu jesteśmy odzwierciedleniem tego co dzieje się w najszybciej rozwijających się krajach UE. Mamy stabilną inflację, trzecie najniższe bezrobocie w UE i nadwyżkę na rachunku bieżącym – skomentował prezes.

Pytany o obawy i niepewność związaną z przedłużającymi się negocjacjami nad wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej powiedział, że rynki przeceniają możliwość opuszczenia Wspólnoty przez Wielką Brytanię bez porozumienia z Unią Europejską. A porozumienie UE ze Zjednoczonym Królestwem pozwoli na dalszy rozwój stosunków handlowych.