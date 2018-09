Liczba bezrobotnych wciąż maleje

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w sierpniu 133,1 tys. co oznacza, że obniżyła się o 3,5 proc. w ujęciu miesięcznym, a w skali roku o 15,9 proc. - informuje GUS.

Urząd podał, że stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w opisywanym miesiącu do 5,8 proc. (spadek o 0,1 pkt. proc. m/m), a liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 958,6 tys. i zmniejszyła się w porównaniu z lipcem o 3,2 tys., a z sierpniem 2017 r. o 177,5 tys. czyli o 15,6 proc.

Liczba bezrobotnych w sierpniu spadła o 3,2 tys. Jest to spadek mniejszy od zanotowanego w lipcu br. (o 6,1 tys.) oraz w sierpniu 2017 r. (kiedy to wyniósł 3,9 tys.), ale przy rosnącej liczbie pracujących w gospodarce wystarczający aby stopa bezrobocia nieznacznie zmniejszyła się w stosunku do notowanej w ostatnich dwóch miesiącach. Niemniej jednak spadki stopy bezrobocia od początku br. następują „wolniej” niż chociażby w roku poprzednim, co potwierdza, że dalsza redukcja bezrobocia w Polsce będzie coraz trudniejsza. W rejestrach bowiem ponad połowa bezrobotnych, tj. 53,5 proc., to osoby długotrwale bezrobotne, a te znacznie trudniej aktywizować niż osoby będące bezrobotnymi relatywnie krótko. Wyzwaniem jest także niedopasowanie tych osób z ich kwalifikacjami do obecnych potrzeb pracodawców - ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.