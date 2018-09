Rusza nabór na Mieszkanie Plus w Gdyni

W połowie października w Gdyni rozpocznie się nabór lokatorów do 172 lokali budowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie plus - poinformował BGK Nieruchomości.

Podstawowym kryterium ma być tzw. zdolność czynszowa każdego z najemców. Określa ona możliwości finansowe rodziny pod kątem terminowego opłacenia czynszu za mieszkanie o określonym metrażu.

Zdolność czynszowa ma być badana w oparciu o dochody netto, pomniejszone o wydatki rodziny, uwzględniające również przyszłą umowę najmu. Na zdolność czynszową pozytywnie wpływają świadczenia wynikające m.in. z liczby dzieci w gospodarstwie domowym.

Inwestycja w Gdyni, finansowana przez BGK Nieruchomości, to 172 komfortowe i funkcjonalne mieszkania, usytuowane w sześciu czterokondygnacyjnych budynkach o nowoczesnej architekturze. Są to zarówno kawalerki, jak i mieszkania 2,3,4 oraz 5-pokojowe. Na terenie osiedla przewidziano także 224 miejsca postojowe dla samochodów.

Mieszkania mogą zostać oddane w standardzie deweloperskim lub „pod klucz”.

Podjęcie decyzji o liczbie mieszkań w standardzie +pod klucz+ będzie podyktowane wynikami ankiety, która pojawi się na uruchomionej jutro stronie internetowej, dedykowanej inwestycji w Gdyni - poinformował BGKN.

Jak mówił jeszcze w sierpniu członek zarządu BGK Nieruchomości Grzegorz Muszyński, inwestor chce „dostosować ofertę do potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności”.

Nie wykluczamy, że część mieszkań pozostanie w stanie deweloperskim dla tych, którzy chcą je urządzić sami - podał Muszyński.

Osiedle w Gdyni w standardzie deweloperskim zostanie oddane do użytkowania w 2019 roku.

Mieszkanie plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Od stycznia 2019 roku, wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom będą przysługiwać również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.

Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć ramy dla realizacji inwestycji, utworzony został wehikuł inwestycyjny, nazwany Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza BGK Nieruchomości. Fundusz na zasadach komercyjnych inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe - zarówno w małych, jak i dużych miastach.

W tej chwili Fundusz prowadzi analizy lokalizacji zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które łącznie umożliwiają budowę ponad 100 tys. mieszkań o łącznej wartości ponad 20 mld zł.

(PAP)